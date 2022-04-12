Бавария – Вильярреал. Известны стартовые составы команд

12 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Вильярреал». Начало встречи в 22:00 по Киеву.
Отметим, что в первом матче испанцы минимально победили.
Стартовые составы
«Бавария» – Нойер, Упамекано, Павар, Эрнандес, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Мюллер, Левандовски.
«Вильярреал» – Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Фойт, Парехо, Капу, Коклен, Ж. Морено, Данджума, Ло Чельсо.
Источник — Sport.ua
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