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Бавария – Вильярреал. Известны стартовые составы команд

Матч начнется в 22:00 по Киеву

  • 12.04.2022 21:01
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Бавария – Вильярреал. Известны стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Вильярреал». Начало встречи в 22:00 по Киеву.
 
Отметим, что в первом матче испанцы минимально победили.
 
Стартовые составы

«Бавария» – Нойер, Упамекано, Павар, Эрнандес, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Мусиала, Мюллер, Левандовски.
«Вильярреал» – Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Фойт, Парехо, Капу, Коклен, Ж. Морено, Данджума, Ло Чельсо.

Источник — Sport.ua

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