Команда в изгнании. Издание The New York Times выпустило статью о Шахтере

Sport.ua продолжает знакомить своих читателей с авторскими текстами и заметками, выходящими в иностранной прессе на тему войны, которую проклятые рашисты развязали на территории Украины. На очереди – материал издания The New York Times, в котором речь идет о ситуации в донецком «Шахтере» - клубе, который уже второй раз в своей современной истории вынужден справляться с тяжестями войны плечом к плечу со всей Украиной и ее героическим народом...

Не звуки бомб, хотя он и слышал их, вернули Дарио Срне воспоминания. Это были сирены воздушной тревоги.

Когда они заревели в Киеве вскоре после 6 утра 24 февраля, Срна застыл в ужасе. Его разум наполнили мысли и воспоминания о детстве, о первом опыте войны, когда в 1990-х распалась бывшая Югославия.

С тех пор футбол привел 39-летнего Срну из Хорватии к выдающейся карьере, большую часть которой он провел в украинском клубе «Шахтер» (Донецк), где он в настоящее время является директором по футболу, а также к играм в Лиге чемпионов и на два чемпионата мира. Но в одно мгновение звуки сирен вернули все обратно.

«Я начал паниковать», — сказал он. «У вас наверняка есть какая-то травма на всю жизнь — глубоко внутри. Это то, что вы пытаетесь забыть. Но вы никогда не сможете забыть такие вещи».

Донецкий «Шахтер» и раньше убегал от бомб. В 2014 году, когда российские войска в последний раз вторглись в Украину, ракеты упали на стадион «Шахтера». В течение нескольких дней клуб собрался и направился на запад, начав кочевой образ жизни: сперва обретя новый дом во Львове, на крайнем западе страны, а затем – снова на востоке, в Харькове, прежде чем обосноваться в столице, Киеве.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарио Срна

Сейчас «Шахтер» снова в пути. На прошлой неделе, получив специальное разрешение на вывоз из страны мужчин призывного возраста, его игроки и тренеры приземлились в Стамбуле. В связи с тем, что война привела к приостановке второй половины украинского сезона, «Шахтер» вскоре станет гастролирующей командой, которая будет проводить благотворительные игры — первая была в субботу в Греции , — чтобы привлечь внимание к бедственному положению украинцев и собрать деньги на военные нужды.

«Шахтер» никогда не переставал быть командой. Теперь, как он надеется, он тоже станет символом.

«Я не знаю, какую команду в истории футбола можно сравнить с нами», — сказал Срна. «Ни одна другая команда никогда не чувствовала и не жила так, как мы за последние восемь лет».

Команда в изгнании

Официальные лица «Шахтера» были убеждены, что войны не будет, даже несмотря на то, что россия сосредоточила силы и технику на границе с Украиной; даже когда игроки начали беспокоиться; даже несмотря на то, что обеспокоенные члены семьи ежедневно звонили им на зимнем тренировочном сборе в Турции с новостями, предупреждениями и просьбами.

Поэтому в феврале Сергей Палкин, генеральный директор «Шахтера», созвал собрание, чтобы развеять растущие опасения.

«Я сказал, что все будет хорошо, потому что президент Украины, все говорили, что никаких проблем, войны не будет», — сказал Палкин.

Команда улетела обратно в Киев. Но Палкин ошибся. Спустя три дня российские войска хлынули через границу, и вместо того, чтобы готовиться ко второй половине чемпионата, руководство клуба вдруг оказалось вынуждено делать совсем другие расчеты.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин

В то время как многие украинские игроки «Шахтера» переехали во Львов, где уже принимали команду, когда она впервые была вынуждена покинуть Донецк, группа из более чем 50 игроков и сотрудников укрылась в гостинице в Киеве, принадлежащей владельцу клуба Ринату Ахметову. Оттуда своевременная помощь и отчаянные телефонные звонки помогли разработать план по спасению иностранных игроков и их семей.

Срна был ключевой фигурой этих дискуссий, в которых также участвовали игроки, украинские и соседние футбольные федерации, а также УЕФА, управляющий футбольный орган Европы. Он сказал, что его собственный опыт — он также был членом команды в последний раз, когда она бежала в безопасное место в 2014 году — послужил ориентиром.

«К сожалению, — констатировал Срна, — это моя третья война».

Только после того, как легионеры отправились домой в Южную Америку и другие места, Срна поехал в свое собственное путешествие: 37-часовая поездка в Хорватию, где до сих пор живет большая часть семьи Дарио, нужна была, чтобы убедить родственников, что с ним все хорошо. Двое родственников хорвата со стороны отца были убиты после распада бывшей Югославии, так что Срне нужно было успокоить не только свои нервы.

Однако, разобравшись с базовыми вопросами, Срна быстро приступил к решению новой задачи: как перевезти десятки детей, базирующихся в молодежной академии «Шахтера» под Киевом, в безопасное место. Усилия были профессиональными, но также и очень личными: многим из детей было всего 12 и 13 лет, примерно в том возрасте, в котором был Срна, когда он впервые столкнулся с войной.

«Хайдук» из Сплита, первый профессиональный клуб Срны, заявил, что готов принять мальчиков, если они смогут добраться до города. «Динамо» Загреб, еще одна хорватская команда, заявило, что предоставит автобусы, если «Шахтер» сможет доставить игроков на границу Украины с Венгрией. По словам Срны, игроки и остальные гости «Шахтера» провели два дня на стадионе «Динамо», где их накормили и осмотрели врачи, прежде чем отправиться в Сплит.

Сегодня, благодаря приложенным усилиям, более 80 детей, некоторые из их матерей и несколько пожилых тренеров и медицинских работников находятся в безопасности в Хорватии, вдали от ужасов войны, тренировок и даже матчей.

«Я просто поставил себя на их место», — прокомментировал Срна свое участие. «Я не хотел, чтобы эти дети оставались и целыми днями слушали бомбежки и пули. Что я помню, когда был ребенком, так это, кто угощал меня шоколадом, кто дал мне мяч, кто дал мне воду. И это было самым важным».

Поднимая флаг

«Шахтер», как и многих в Украине, война не обошла стороной, коснувшись самым серьезным образом. Тренер из академии команды погиб после того, как его родной город был захвачен российскими войсками в первые недели войны. Два сотрудника отдела мерчандайзинга клуба взялись за оружие.

Тренировочная база «Шахтера» под Киевом также пострадала в ходе войны. Ее тренировочное поле было повреждено артиллерийским обстрелом, а еще снаряды разрушили постройку, в которой хранился спортивный инвентарь.

Военный конфликт также вновь привлек внимание к таким фигурам, как Ахметов, самый богатый человек Украины. Подобно горстке олигархов из россии, он невероятно разбогател — иногда на фоне вопросов о сомнительных доходах — в диких и непредсказуемых последствиях распада Советского Союза. Ахметов подчеркнул, что он жертвует миллионы долларов своего состояния на военные нужды, и сказал в интервью, что по-прежнему предан своей стране и команде. «Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение, — помочь Украине выиграть эту войну», — сказал он.

ФК Шахтер

Усилия Ахметова и его футбольной команды теперь переплетаются с усилиями украинского правительства — отношения, которые уже помогли «Шахтеру» преодолеть некоторые уникальные препятствия. Например, перед тем, как отправиться в Турцию, клубу потребовалось получить специальное правительственное освобождение от чрезвычайного закона, запрещающего мужчинам призывного возраста покидать страну во время войны. Это разрешение было получено и теперь, когда команда базируется в Стамбуле, ее благотворительный тур будет обеспечивать выполнение нескольких функций.

Матчи, начиная с поединка против «Олимпиакоса» в Афинах в субботу, рассматриваются отчасти как дипломатический инструмент, шанс персонализировать гуманитарный кризис в Украине, собрать деньги для вооруженных сил страны и оказать гуманитарную помощь ее гражданам.

Но матчи будут играть и важную спортивную роль. Несколько игроков донецкого «Шахтера» также являются членами национальной сборной Украины, и эти игры помогут обеспечить их физическую форму перед ключевым плей-офф квалификации в июне на чемпионат мира 2022 года. (Соперник «Шахтера», киевское «Динамо», проводит серию благотворительных матчей по тем же причинам; оба клуба заявили, что готовы привлекать футболистов из других украинских команд, чтобы пополнить свои составы, отчасти потому, чтоб у Украины было больше шансов выйти на чемпионат мира).

Команда «Шахтер», которая примет участие в грядущем туре — уже назначены матчи с польскими и турецкими клубами, а также могут последовать игры с соперниками из топ-лиг, — лишилась огромного количества своих международных талантов: большинство из этих игроков воспользовались опционом, позволяющим им временно подписать соглашения с клубами за пределами Украины после начала войны. Большинство никогда уже не вернется. Но некоторые, как бразильский защитник Марлон, заявили, что вернутся, а другие обдумывают варианты.

«Мы не злимся, мы все люди», — сказал Срна. «Важно, чтобы они были в безопасности и со своими семьями».

Новый сезон в Украине пока планируется начать в июле. С таким большим ущербом для страны и все еще бушующей войной этот график кажется не более чем формальными планами. Когда футбол вернется, а это в конечном итоге произойдет, все уже не будет прежним.

Неясно даже, останется ли Донецк, дом «Шахтера», частью Украины, и такая перспектива может превратить временное изгнание команды в постоянное. В любом случае, каким бы ни был вывод, представители команды заявили, что «Шахтер» никогда не отвернется от своих корней.

«В Донецке могут поставить любой флаг, который им нравится», — сказал Срна. «Но «Шахтер» всегда будет из Донецка; это то, что никто и никогда не сможет изменить».

Где бы «Шахтер» не оказался, с кем бы он не играл в этом промежутке, одну идею невозможно даже представить: игры против российских соперников. Палкин выразил уверенность, что европейские футбольные чиновники позаботятся о том, чтобы украинские команды не пересекались с соперниками из россии в будущих соревнованиях. Но у него был простой ответ, если «Шахтеру» когда-нибудь предстоит такой матч. «Мы не будем играть», — сказал он.