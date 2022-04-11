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«Казнь» путина в Польше, травля Сабо в Венгрии, пропажа Бубки

Главные новости за 10 апреля на Sport.ua

  • 11.04.2022 03:00
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«Казнь» путина в Польше, травля Сабо в Венгрии, пропажа Бубки
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 10 апреля.

1. ФОТО. Фанаты Легии «повесили» путина, предупредив болельщиков Леха. Варшавский клуб намекнул, что дружить с ультрас московского «Спартака» не нужно.

2. Боевая ничья. Ливерпуль дважды отыгрался в ключевом матче с Ман Сити. Команда Юргена Клоппа отстает от соперника на одно очко в турнирной таблице.

3. Жан БЕЛЕНЮК: «Я не знаю, где Бубка. Никто не знает». Украинский борец – о главе НОК Украины.

4. Фактор Джонсона: как один человек может изменить историю. Валерий Василенко очарован британским премьером и считает его визит в Киев неслучайным.

5. Фенербахче провел переговоры с Де Дзерби. Почему они закончились провалом. Стамбульский клуб был всерьез нацелен на договоренность с итальянцем.

6. Ракетные атаки. В Днепре полностью разрушен аэропорт и его инфраструктура. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал плохие новости.

7. ЛУЧЕСКУ: «УЕФА не разрешил Реалу и Барселоне провести матчи с Динамо». Киевляне приложили все усилия, но получили отказ.

8. Венгерская пресса начала травить легенду киевского Динамо. СМИ Венгрии набросились на Йожефа Сабо.

9. Гарсия прошел Тагоэ, но было тяжело. Все из-за эмоциональности Райана. Американцу пока рано заглядываться на титулы и чемпионов.

10. Леклер выиграл гонку в Австралии, Ферстаппен не финишировал. Леклер победил, Перес и Расселл заехали на подиум.

Источник — Sport.ua

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