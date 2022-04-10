ФОТО. Фанаты Легии «повесили» путина, предупредив болельщиков Леха

Фанаты «Легии» отличились ярким перформансом во время матча 28-го тура чемпионата Польши против познаньского «Леха».
Перед матчем ультрас варшавского клуба развернули огромный баннер, на котором был изображен владимир путин с петлей на шее. Президент рф был в форме московского «Спартака».
Таким образом активные болельщики «Легии» из-за военного вторжения российской армии в Украину выразили протест против дружбы фанатов познаньского клуба с московским.
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Легии» играли Игорь Харатин и Беньямин Вербич. «Лех» продолжает удерживать шаткое лидерство в чемпионате, «Легия» – девятая.
Источник — Sport.ua
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