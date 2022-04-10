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ФОТО. Фанаты Легии «повесили» путина, предупредив болельщиков Леха

Варшавский клуб намекнул, что дружить с ультрас московского «Спартака» не нужно

  • 10.04.2022 16:16
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  • 1 комментарий
ФОТО. Фанаты Легии «повесили» путина, предупредив болельщиков Леха
© Твиттер

Фанаты «Легии» отличились ярким перформансом во время матча 28-го тура чемпионата Польши против познаньского «Леха».
 
Перед матчем ультрас варшавского клуба развернули огромный баннер, на котором был изображен владимир путин с петлей на шее. Президент рф был в форме московского «Спартака».
 
Таким образом активные болельщики «Легии» из-за военного вторжения российской армии в Украину выразили протест против дружбы фанатов познаньского клуба с московским. 
 
Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Легии» играли Игорь Харатин и Беньямин Вербич. «Лех» продолжает удерживать шаткое лидерство в чемпионате, «Легия» – девятая. 

 

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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    Игорь Нестеренко, 10.04.2022 17:09
    +1
    Плюс!
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