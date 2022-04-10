Венгерская пресса начала травить легенду киевского Динамо

Известный украинский шоумен и ведущий Петр Мага рассказал о кампании травли бывшего тренера сборной Украины и «Динамо» Йожефа Сабо в венгерских СМИ после того, как Сабо отказался с ними общаться и сказал, что ему стыдно быть венгром.



«Сегодня венгерская пресса набросилась со всех сторон на легенду киевского «Динамо», украинского и советского футбола Йожефа Сабо.



Им, видите ли, не понравилось, что четырехкратный чемпион СССР болеет за свою Родину, переживая вместе с ней ужасы войны. Что ему невыносимо болит и зомбированность тех, с кем пришлось играть в одной сборной одной шестой части планеты, и что он не может разделить позицию вождя своей исторической родины — Венгрии. Поскольку лидер страны ЕС требует доказательств, что резня в Буче не была инсценировкой, то оставаться в стороне человек с темпераментом Йожефа Сабо и его обостренным ощущением справедливости просто не может!



Еще не было ни одной войны, где по версии москалей не резали сами себя поляки и грузины, сирийцы и пуштуны, украинцы и чеченцы. И каждый раз эта версия становится основным нарративом российского электората.



Но когда лидер страны ЕС (единственный) требует доказательств того, что наши спецслужбы не насиловали умерших и не разбрасывали трупы, это уже патология рабской натуры. И цинизма…



Не следует думать, что господин Орбан — плохой премьер-министр. Если бы это было так, его бы не выбирали раз за разом. Разочарование у венгерского народа придет только тогда, когда отомрет ресурсная сиська, к которой Виктор приложил свою страну. И стал заложником этой зависимости.



А Йожеф Сабо — венгр, гордость украинского народа. Как и венгры, которые сейчас яростно воюют в составе славной 128-й бригады. И они, в отличие от окружения Орбана, видели изуродованные тела и оторванные конечности, безумие изнасилованных и застывший ужас в глазах замученных.



Потому, господа, не открывайте свой рот на нашу ЛЕГЕНДУ!



Jóska bácsi! isten éltessen sokáig!» – написал Петр в фейсбуке.