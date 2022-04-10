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Венгерская пресса начала травить легенду киевского Динамо

СМИ Венгрии набросились на Йожефа Сабо

  • 10.04.2022 17:38
  • 11351 просмотр
  • 3 комментария
Венгерская пресса начала травить легенду киевского Динамо
© ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Известный украинский шоумен и ведущий Петр Мага рассказал о кампании травли бывшего тренера сборной Украины и «Динамо» Йожефа Сабо в венгерских СМИ после того, как Сабо отказался с ними общаться и сказал, что ему стыдно быть венгром.
 
«Сегодня венгерская пресса набросилась со всех сторон на легенду киевского «Динамо», украинского и советского футбола Йожефа Сабо.
 
Им, видите ли, не понравилось, что четырехкратный чемпион СССР болеет за свою Родину, переживая вместе с ней ужасы войны. Что ему невыносимо болит и зомбированность тех, с кем пришлось играть в одной сборной одной шестой части планеты, и что он не может разделить позицию вождя своей исторической родины — Венгрии. Поскольку лидер страны ЕС требует доказательств, что резня в Буче не была инсценировкой, то оставаться в стороне человек с темпераментом Йожефа Сабо и его обостренным ощущением справедливости просто не может!
 
Еще не было ни одной войны, где по версии москалей не резали сами себя поляки и грузины, сирийцы и пуштуны, украинцы и чеченцы. И каждый раз эта версия становится основным нарративом российского электората.
 
Но когда лидер страны ЕС (единственный) требует доказательств того, что наши спецслужбы не насиловали умерших и не разбрасывали трупы, это уже патология рабской натуры. И цинизма…
 
Не следует думать, что господин Орбан — плохой премьер-министр. Если бы это было так, его бы не выбирали раз за разом. Разочарование у венгерского народа придет только тогда, когда отомрет ресурсная сиська, к которой Виктор приложил свою страну. И стал заложником этой зависимости.
 
А Йожеф Сабо — венгр, гордость украинского народа. Как и венгры, которые сейчас яростно воюют в составе славной 128-й бригады. И они, в отличие от окружения Орбана, видели изуродованные тела и оторванные конечности, безумие изнасилованных и застывший ужас в глазах замученных.
 
Потому, господа, не открывайте свой рот на нашу ЛЕГЕНДУ!
 
Jóska bácsi! isten éltessen sokáig!» – написал Петр в фейсбуке.

Источник — Facebook

(37 голосов)

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Комментарии
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    online
    Rash VM, 10.04.2022 17:57
    +12
    как орбан сказал после выборов - что его победу было видно с Луны , не то что с Брюсселя. То резню в Буче видно было с Марса то уж точно, не то что с будапешта(с маленькой). И этот ублюдок орбан заявил , что могла быть инсценировка. Мадяры ху...вые люди( не все конечно). Все станы вокруг них их недолюбливают и это мягко сказано. сербы не исключение...
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    online
    jugulator, 10.04.2022 18:51
    0
    Rash VM, 10.04.2022 17:57
    как орбан сказал после выборов - что его победу было видно с Луны , не то что с Брюсселя. То резню в Буче видно было с Марса то уж точно, не то что с будапешта(с маленькой). И этот ублюдок орбан заявил , что могла быть инсценировка. Мадяры ху...вые люди( не все конечно). Все станы вокруг них их недолюбливают и это мягко сказано. сербы не исключение...
    Венгры это те еще сволочи. Не зря во время ВМ2 был приказ - венгров в плен не брать.
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    online
    Golhrenshtanga, 10.04.2022 18:40
    -1
    Я так понял что эта страна с тремя танками и с двумя бтр хочет повоевать с Украиной?Это будет самая быстрая война
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