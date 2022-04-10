ЛУЧЕСКУ: «УЕФА не разрешил Реалу и Барселоне провести матчи с Динамо»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о подготовке команды к благотворительному туру киевского клуба.



«Мне уже лучше. Если я здесь, значит, со мной все в порядке. У меня были некоторые проблемы после ковида, но сейчас все хорошо. Начинаем тур по продвижению имиджа нашего клуба и украинского футбола с целью привлечь внимание к происходящему в Украине.



Это будут благотворительные матчи. Важно не, сколько финансов будет получено от этих игр, а имидж и чувства болельщиков, которые придут на стадион, по отношению к украинцам. Будут собираться средства для детей и беженцев.



Ситуация сложная, но игроки «Динамо» – профессионалы. Они привезли с собой свои семьи и поселились в Бухаресте, а тренировались в Снагове. В такой ситуации не думаешь об условиях. Нужно думать о безопасности и продолжении деятельности. Все зависит от того, что будет дальше в Украине.



Работаем изо дня в день, от тренировки к тренировке. Сейчас мы поедем в Варшаву, где сыграем во вторник. В среду едем в Стамбул на матч с «Галатасараем». Потом возвращаемся в Румынию на матч против «Стяуа».



Похоже, что «Реал» и «Барселона» не могут проводить товарищеские матчи из-за ограничений УЕФА в отношении Европейской Суперлиги, хотя мы приложили для этого все усилия. Совсем другое дело играть на стадионе, который вмещает 100 тысяч зрителей в стране с высоким финансовым потенциалом, превосходящим восточные страны. В любом случае из Западной Европы тоже должна прийти помощь», – сказал Луческу.

Читайте также Суркис и Луческу провели тайную встречу, на которой решили судьбу Динамо