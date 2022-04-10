УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

ЛУЧЕСКУ: «УЕФА не разрешил Реалу и Барселоне провести матчи с Динамо»

Киевляне приложили все усилия, но получили отказ

  • 10.04.2022 19:27
  • 3522 просмотра
  • 2 комментария
ЛУЧЕСКУ: «УЕФА не разрешил Реалу и Барселоне провести матчи с Динамо»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал о подготовке команды к благотворительному туру киевского клуба.
 
«Мне уже лучше. Если я здесь, значит, со мной все в порядке. У меня были некоторые проблемы после ковида, но сейчас все хорошо. Начинаем тур по продвижению имиджа нашего клуба и украинского футбола с целью привлечь внимание к происходящему в Украине. 
 
Это будут благотворительные матчи. Важно не, сколько финансов будет получено от этих игр, а имидж и чувства болельщиков, которые придут на стадион, по отношению к украинцам. Будут собираться средства для детей и беженцев.
 
Ситуация сложная, но игроки «Динамо» – профессионалы. Они привезли с собой свои семьи и поселились в Бухаресте, а тренировались в Снагове. В такой ситуации не думаешь об условиях. Нужно думать о безопасности и продолжении деятельности. Все зависит от того, что будет дальше в Украине.
 
Работаем изо дня в день, от тренировки к тренировке. Сейчас мы поедем в Варшаву, где сыграем во вторник. В среду едем в Стамбул на матч с «Галатасараем». Потом возвращаемся в Румынию на матч против «Стяуа».
 
Похоже, что «Реал» и «Барселона» не могут проводить товарищеские матчи из-за ограничений УЕФА в отношении Европейской Суперлиги, хотя мы приложили для этого все усилия. Совсем другое дело играть на стадионе, который вмещает 100 тысяч зрителей в стране с высоким финансовым потенциалом, превосходящим восточные страны. В любом случае из Западной Европы тоже должна прийти помощь», – сказал Луческу.

Источник — Antena Sport

(18 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Oles Bodnar, 10.04.2022 20:04
    0
    Александр Ад, 10.04.2022 19:34
    гарну знайшли відмовку-ганьба цим "грандам"
    Взагалі то Барса в себе на стадіоні відкрила пункт допомоги Україні. Тут питання до УЕФА, яке мстить за суперлігу
    Ссылка
    online
    Александр Ад, 10.04.2022 19:34
    0
    гарну знайшли відмовку-ганьба цим "грандам"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности