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Записка от Зеленского путину, Ракицкий и Металлист, пощечина Уилла Смита

Главные новости за 28 марта на Sport.ua

  • 29.03.2022 06:00
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Записка от Зеленского путину, Ракицкий и Металлист, пощечина Уилла Смита
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 28 марта.

1. Ярослав Ракицкий тренируется с Металлистом. Экс-игрок «Зенита» поддерживает форму в расположении украинской команды.

2. ВИДЕО. Уилл Смит получил Оскар за роль отца сестер Уильямс, врезав ведущему. Это было неожиданно.

3. Абрамович прилетел в рф, чтобы вручить пуйлу рукописную записку Зеленского. Бизнесмен-посредник передал в кремль условия мира от Украины.

4. Источник: трое участников переговоров Украины и россии были отравлены. Среди них и Роман Абрамович.

5. Свергайте путина и свое правительство! Полк Азов обратился к россиянам. В заявлении особо отмечено, что полк Азов презирает нацизм и сталинизм.

6. ФИФА может отстранить Россию на два года или бессрочно. Вопрос должны обсудить на конгрессе ФИФА.

7. Динамо U-19 забило 5 голов Рапиду. Подготовка к матчу Юношеской Лиги УЕФА. Команда Игоря Костюка работает в Румынии.

8. Зеленский рассказал правду о судьбе защитников острова Змеиный. По словам Президента, часть украинских моряков погибли, часть обменяли.

9. Отец Тимощука вступил в тероборону. При этом Анатолий не спешит покидать россию.

10. Мэр Ирпеня: «Наш город освобожден от московской нечисти!» Александр Маркушин сообщил приятную новость.

Источник — Sport.ua

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