Отец Тимощука вступил в тероборону

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о своем диалоге с Анатолием Тимощуком.

«Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок. Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы он увидел, то покинул этот клуб и жил бы в другой стране.

Я знаю, что отец его полностью держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в тероборону. Я думаю, что он все знает», - сказал Вирт.