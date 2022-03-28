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Отец Тимощука вступил в тероборону

При этом Анатолий не спешит покидать россию

  • 28.03.2022 01:59
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Отец Тимощука вступил в тероборону
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о своем диалоге с Анатолием Тимощуком.

«Я написал Тимощуку, что на его месте поступил бы иначе. Он должен сам объяснить свой поступок. Он живет в Санкт-Петербурге. Я не знаю, видит ли он то, что происходит в Украине. Написал ему, что если бы он увидел, то покинул этот клуб и жил бы в другой стране.

Я знаю, что отец его полностью держит в курсе. Он проживает в Луцке и записался в тероборону. Я думаю, что он все знает», - сказал Вирт.

Источник — Футбол 1/2/3

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