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ФИФА может отстранить Россию на два года или бессрочно

Вопрос должны обсудить на конгрессе ФИФА

  • 28.03.2022 19:52
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ФИФА может отстранить Россию на два года или бессрочно
© AFP-JIJI

По информации российских СМИ, конгресс ФИФА, который начнется в Катаре 31 марта, может принять ряд решение по поводу страны-агрессора.

Не исключено, что Российский футбольный союз исключат из ФИФА на два года, что сделает невозможным выступление сборных и клубов этой страны в официальных матчах.

Более жесткое наказание - бессрочное исключение, но такой вариант называют сомнительным. ФИФА довольно осторожно подходит к наказанию России.

Пока нет официальной информации о том, что ФИФА будет рассматривать такие санкции, но ряд федераций настроены на серьезное обсуждение этого вопроса прямо сейчас.

Ранее из-за дисквалификации сборной России стало ясно, что команда точно не сыграет на ЧМ-2022.

Источник — Telegram

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