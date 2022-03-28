ФИФА может отстранить Россию на два года или бессрочно

По информации российских СМИ, конгресс ФИФА, который начнется в Катаре 31 марта, может принять ряд решение по поводу страны-агрессора.
Не исключено, что Российский футбольный союз исключат из ФИФА на два года, что сделает невозможным выступление сборных и клубов этой страны в официальных матчах.
Более жесткое наказание - бессрочное исключение, но такой вариант называют сомнительным. ФИФА довольно осторожно подходит к наказанию России.
Пока нет официальной информации о том, что ФИФА будет рассматривать такие санкции, но ряд федераций настроены на серьезное обсуждение этого вопроса прямо сейчас.
Ранее из-за дисквалификации сборной России стало ясно, что команда точно не сыграет на ЧМ-2022.
Источник — Telegram
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