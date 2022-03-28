УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Динамо U-19 забило 5 голов Рапиду. Подготовка к матчу Юношеской Лиги УЕФА

Команда Игоря Костюка работает в Румынии

  • 28.03.2022 20:20
  • 342 просмотра
  • 0 комментариев
Динамо U-19 забило 5 голов Рапиду. Подготовка к матчу Юношеской Лиги УЕФА
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» U-19 сейчас находится в Румынии, где команда готовится к матчу Юношеской Лиги УЕФА против «Спортинга» (7 апреля).

Сегодня команда провела контрольный матч с бухарестским «Рапидом» U-19 и выиграла 5:2.

«Бело-синие» провели игру в таком составе: 1-й тайм – Тугай, Балаба, Опанасенко, Танчак, Малыш (Бенедюк, 30), Мельниченко, Скрипник, Мехди, Слесар, Горбач, Попов (Уваров, 25); 2-й тайм – Нещерет, Боль, Дячук, Бенедюк, Танчак (Малыш, 60), Яцык, Бражко, Царенко, Диалло, Волошин, Близниченко.

Свой заключительный спарринг в рамках подготовки к матчу со «Спортингом» динамовцы проведут 31 марта против «Волунтари».

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности