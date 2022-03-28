Динамо U-19 забило 5 голов Рапиду. Подготовка к матчу Юношеской Лиги УЕФА

«Динамо» U-19 сейчас находится в Румынии, где команда готовится к матчу Юношеской Лиги УЕФА против «Спортинга» (7 апреля).

Сегодня команда провела контрольный матч с бухарестским «Рапидом» U-19 и выиграла 5:2.

«Бело-синие» провели игру в таком составе: 1-й тайм – Тугай, Балаба, Опанасенко, Танчак, Малыш (Бенедюк, 30), Мельниченко, Скрипник, Мехди, Слесар, Горбач, Попов (Уваров, 25); 2-й тайм – Нещерет, Боль, Дячук, Бенедюк, Танчак (Малыш, 60), Яцык, Бражко, Царенко, Диалло, Волошин, Близниченко.

Свой заключительный спарринг в рамках подготовки к матчу со «Спортингом» динамовцы проведут 31 марта против «Волунтари».