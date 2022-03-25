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Джонсон предложил провести Евро-2028 в Украине, Италия не поедет на ЧМ-2022

Главные новости за 24 марта на Sport.ua

  • 25.03.2022 04:00
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Джонсон предложил провести Евро-2028 в Украине, Италия не поедет на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 24 марта.

1. Феноменальный Бэйл. Определился возможный соперник Украины в отборе ЧМ. Уэльс дома нанес поражение Австрии и сыграет в решающем матче плей-офф.

2. Борис Джонсон предложил провести Евро-2028 в Украине. Хороший ответ на российскую дерзость.

3. Италия – мимо ЧМ-2022! Северная Македония сотворила невероятную сенсацию. Португальцы довольно потирают руки.

4. Матча с Костюк не будет. Свитолина проиграла стартовый поединок в Майами. Элина никак не может войти в сезон.

5. Усик и Ломаченко: две звезды, две светлых повести. Обозреватель Sport.ua – о выборе двух лучших украинских бойцов нынешнего времени.

6. Пять стран готовы выступить гарантами для Украины. Украина хочет иметь действенный инструмент обеспечения безопасности государства в будущем.

7. Игорь Суркис опроверг информацию о вывозе из Украины 17 млн долларов. Братья Суркисы выехали из страны.

8. ВИДЕО. Пошел нах*й на дно! ВСУ уничтожили военный корабль в Бердянске. Российский десантный корабль «Орск» ликвидирован.

9. В рф подтвердили, что Абрамович играл роль в переговорах с Украиной. Олигарх помогал налаживать контакты в начале процесса.

10. Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ: «В 10 метрах от нашей семьи разорвался снаряд». Легендарный украинский биатлонист занимается волонтерской деятельностью во время войны.

Источник — Sport.ua

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