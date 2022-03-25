Джонсон предложил провести Евро-2028 в Украине, Италия не поедет на ЧМ-2022

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 24 марта.
1. Феноменальный Бэйл. Определился возможный соперник Украины в отборе ЧМ. Уэльс дома нанес поражение Австрии и сыграет в решающем матче плей-офф.
2. Борис Джонсон предложил провести Евро-2028 в Украине. Хороший ответ на российскую дерзость.
3. Италия – мимо ЧМ-2022! Северная Македония сотворила невероятную сенсацию. Португальцы довольно потирают руки.
4. Матча с Костюк не будет. Свитолина проиграла стартовый поединок в Майами. Элина никак не может войти в сезон.
5. Усик и Ломаченко: две звезды, две светлых повести. Обозреватель Sport.ua – о выборе двух лучших украинских бойцов нынешнего времени.
6. Пять стран готовы выступить гарантами для Украины. Украина хочет иметь действенный инструмент обеспечения безопасности государства в будущем.
7. Игорь Суркис опроверг информацию о вывозе из Украины 17 млн долларов. Братья Суркисы выехали из страны.
8. ВИДЕО. Пошел нах*й на дно! ВСУ уничтожили военный корабль в Бердянске. Российский десантный корабль «Орск» ликвидирован.
9. В рф подтвердили, что Абрамович играл роль в переговорах с Украиной. Олигарх помогал налаживать контакты в начале процесса.
10. Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ: «В 10 метрах от нашей семьи разорвался снаряд». Легендарный украинский биатлонист занимается волонтерской деятельностью во время войны.
Источник — Sport.ua
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