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Италия
0 : 1
Северная Македония
24.03.2022, FT

Италия – мимо ЧМ-2022! Северная Македония сотворила невероятную сенсацию

Португальцы довольно потирают руки

  • 24.03.2022 23:47
  • 792 просмотра
  • 1 комментарий
Италия – мимо ЧМ-2022! Северная Македония сотворила невероятную сенсацию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись полуфинальный стыковые матчи квалификации ЧМ-2022 по пути C.
 
Португалия в домашних стенах обыграла Турцию, а Италия в Палермо досадно проиграла Северная Македонии. Победный гол македонцев был забит в компенсированное время ко второму тайму.
 
Таким образом, 29 марта Португалия и Северная Македония сразятся за путевку в финальную часть чемпионата мира. Встреча пройдет в Португалии.
 
Квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи. 1/2 финала
 
Италия – Северная Македония – 0:1
Гол: 0:1 – 90+2 Трайковски.
 
Португалия – Турция – 3:1
Голы: 1:0 – 15 Отавио, 2:0 – 42 Диогу Жота, 2:1 – 65 Йылмаз, 3:1 – 90+4 Матеуш Нунеш.

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    K_Sarioglo@i.ua, 24.03.2022 23:55 (изменен)
    0
    Ахаха!Молодці македонці!
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