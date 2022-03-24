Италия – мимо ЧМ-2022! Северная Македония сотворила невероятную сенсацию

Состоялись полуфинальный стыковые матчи квалификации ЧМ-2022 по пути C.



Португалия в домашних стенах обыграла Турцию, а Италия в Палермо досадно проиграла Северная Македонии. Победный гол македонцев был забит в компенсированное время ко второму тайму.



Таким образом, 29 марта Португалия и Северная Македония сразятся за путевку в финальную часть чемпионата мира. Встреча пройдет в Португалии.



Квалификация ЧМ-2022. Стыковые матчи. 1/2 финала



Италия – Северная Македония – 0:1

Гол: 0:1 – 90+2 Трайковски.



Португалия – Турция – 3:1

Голы: 1:0 – 15 Отавио, 2:0 – 42 Диогу Жота, 2:1 – 65 Йылмаз, 3:1 – 90+4 Матеуш Нунеш.