Борис Джонсон предложил провести Евро-2028 в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал дерзкую попытку россии подать заявку на проведение Евро-2028:

«Я думаю, что идея проведения в России любого футбольного турнира или любого культурного мероприятия прямо сейчас выходит за пределы сатиры. Я не могу поверить, чтобы кто-нибудь серьезно рассмотрел их предложение.

Лучшее из того, что возможно, чтобы все российские вооруженные силы немедленно вышли из Украины. И передать турнир именно Украине».