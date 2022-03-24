Борис Джонсон предложил провести Евро-2028 в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал дерзкую попытку россии подать заявку на проведение Евро-2028:
«Я думаю, что идея проведения в России любого футбольного турнира или любого культурного мероприятия прямо сейчас выходит за пределы сатиры. Я не могу поверить, чтобы кто-нибудь серьезно рассмотрел их предложение.
Лучшее из того, что возможно, чтобы все российские вооруженные силы немедленно вышли из Украины. И передать турнир именно Украине».
Источник — The Athletic
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