УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Наглость зашкаливает. УЕФА обсудит отклонение заявки россии на Евро-2028

УЕФА проведет срочные переговоры

  • 24.03.2022 03:10
  • 195 просмотров
  • 0 комментариев
Наглость зашкаливает. УЕФА обсудит отклонение заявки россии на Евро-2028
© uefa

Руководители УЕФА проведут срочные переговоры, прежде чем попытаются отклонить смехотворную заявку российского футбольного союза на проведегия Евро-2028. На проведение чемпионата Европы также претендуют совместная заявка Великобритания/Ирландия и Турция.

Несмотря на давление, руководящий орган европейского футбола решил на начальном этапе не отклонять заявку рашистов. Однако, сообщается, что шаги по отклонению заявки рашки уже находятся в стадии разработки.

Президент рфс александр дюков выдал перл, что не видит причин, по которым его страну не следует рассматривать. «После всего, что происходит, и после забранных жизней женщин, детей и всех остальных во время вторжения в Украину не верится, что россия в последний момент приняла решение о подаче заявки на проведение футбольного турнира. От этого следует немедленно отказаться», – заявил Джим Бойс, бывший президент Ирландской футбольной ассоциации и вице-президент ФИФА.

«Идея о том, что кто-то дает россии право провести любое спортивное событие в данный момент просто смешна. Вы должны задаться вопросом, что у них в голове, что они думают, если подали эту заявку», – так оценил наглость рфс британский депутат Клайв Эффорд.

Источник — The Telegraph

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности