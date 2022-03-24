Руководители УЕФА проведут срочные переговоры, прежде чем попытаются отклонить смехотворную заявку российского футбольного союза на проведегия Евро-2028. На проведение чемпионата Европы также претендуют совместная заявка Великобритания/Ирландия и Турция.

Несмотря на давление, руководящий орган европейского футбола решил на начальном этапе не отклонять заявку рашистов. Однако, сообщается, что шаги по отклонению заявки рашки уже находятся в стадии разработки.

Президент рфс александр дюков выдал перл, что не видит причин, по которым его страну не следует рассматривать. «После всего, что происходит, и после забранных жизней женщин, детей и всех остальных во время вторжения в Украину не верится, что россия в последний момент приняла решение о подаче заявки на проведение футбольного турнира. От этого следует немедленно отказаться», – заявил Джим Бойс, бывший президент Ирландской футбольной ассоциации и вице-президент ФИФА.

«Идея о том, что кто-то дает россии право провести любое спортивное событие в данный момент просто смешна. Вы должны задаться вопросом, что у них в голове, что они думают, если подали эту заявку», – так оценил наглость рфс британский депутат Клайв Эффорд.