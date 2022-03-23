Евро-2028 и Евро-2032: УЕФА назвал всех претендентов на турниры

УЕФА официально сообщил о завершении приема заявок на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

На Евро-2028 претендует совместная заявка Великобритании и Ирландии. Кроме того, чемпионат Европы в 2028 хотят принять Россия и Турция (отдельные заявки).

На Евро-2032 претендуют Италия, а также Россия и Турция (отдельные заявки).