Евро-2028 и Евро-2032: УЕФА назвал всех претендентов на турниры

УЕФА официально сообщил о завершении приема заявок на проведение Евро-2028 и Евро-2032.
На Евро-2028 претендует совместная заявка Великобритании и Ирландии. Кроме того, чемпионат Европы в 2028 хотят принять Россия и Турция (отдельные заявки).
На Евро-2032 претендуют Италия, а также Россия и Турция (отдельные заявки).
Источник — УЕФА
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