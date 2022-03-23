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Евро-2028 и Евро-2032: УЕФА назвал всех претендентов на турниры

Прием заявок завершен

  • 23.03.2022 22:49
  • 998 просмотров
  • 4 комментария
Евро-2028 и Евро-2032: УЕФА назвал всех претендентов на турниры
© uefa

УЕФА официально сообщил о завершении приема заявок на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

На Евро-2028 претендует совместная заявка Великобритании и Ирландии. Кроме того, чемпионат Европы в 2028 хотят принять Россия и Турция (отдельные заявки).

На Евро-2032 претендуют Италия, а также Россия и Турция (отдельные заявки).

Источник — УЕФА

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Andrey_1992, 23.03.2022 22:52
    +4
    заявку рашки навіть не розглядатимуть
    Ссылка
    online
    Spectra, 23.03.2022 22:59
    +1
    Военный русский корабль - идёт на х*й, это все знают, на что они надеялись когда оставили заявку? Идиоты!
    Ссылка
    online
    Михаил Степанов, 23.03.2022 23:15
    0
    Spectra, 23.03.2022 22:59
    Военный русский корабль - идёт на х*й, это все знают, на что они надеялись когда оставили заявку? Идиоты!
    надеялись еще раз соснуть
    Ссылка
    online
    Dreifus, 23.03.2022 23:01
    0
    Spectra, 23.03.2022 22:59
    Военный русский корабль - идёт на х*й, это все знают, на что они надеялись когда оставили заявку? Идиоты!
    На то, что купят жюри.
    Ссылка
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