Феноменальный Бэйл. Определился возможный соперник Украины в отборе ЧМ

Определился возможный соперник Украины в финале квалификации ЧМ-2022.
В полуфинальном поединке плей-офф Уэльс дома нанес поражение Австрии (2:1) и сыграет в решающем матче отбора.
Дубль у хозяев поля оформил многолетний капитан Гарет Бэйл. Затем у Уэльса автогол провел Бен Дэвис, но на исход матча это не повлияло.
В июне Украина проведет отложенный поединок против Шотландии на выезде, и победитель потом посетит Уэльс, чтобы разыграть путевку на чемпионат мира 2022 в Катаре.
Чемпионат мира 2022
Плей-офф квалификации, 24 марта
Уэльс - Австрия - 2:1
Голы: Бэйл, 25, 51 – Бен Дэвис, 65 (автогол)
Уэльс: Хеннесси, Уильямс, Дэвис, Родон, Робертс, Ампаду, Аллен, Уилсон, Рэмси, Джеймс (Джонсон, 88), Бэйл (Мефам, 90+3)
Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Лайнер (Грегорич, 89), Зейвальд, Забитцер, Баумгартнер (Вайманн, 78), Лаймер (Калайджич, 56), Шлагер (Лазаро, 79), Арнаутович.
Предупреждения: Уилсон, 60, Уильямс, 90+5 – Баумгартнер, 24, Лайнер, 88.
Судья: Марчиняк (Польша)
Сетка плей-офф
Источник — Sport.ua
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