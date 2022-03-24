Феноменальный Бэйл. Определился возможный соперник Украины в отборе ЧМ

Определился возможный соперник Украины в финале квалификации ЧМ-2022.

В полуфинальном поединке плей-офф Уэльс дома нанес поражение Австрии (2:1) и сыграет в решающем матче отбора.

Дубль у хозяев поля оформил многолетний капитан Гарет Бэйл. Затем у Уэльса автогол провел Бен Дэвис, но на исход матча это не повлияло.

В июне Украина проведет отложенный поединок против Шотландии на выезде, и победитель потом посетит Уэльс, чтобы разыграть путевку на чемпионат мира 2022 в Катаре.

Чемпионат мира 2022

Плей-офф квалификации, 24 марта

Уэльс - Австрия - 2:1

Голы: Бэйл, 25, 51 – Бен Дэвис, 65 (автогол)

Уэльс: Хеннесси, Уильямс, Дэвис, Родон, Робертс, Ампаду, Аллен, Уилсон, Рэмси, Джеймс (Джонсон, 88), Бэйл (Мефам, 90+3)

Австрия: Линднер, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Лайнер (Грегорич, 89), Зейвальд, Забитцер, Баумгартнер (Вайманн, 78), Лаймер (Калайджич, 56), Шлагер (Лазаро, 79), Арнаутович.

Предупреждения: Уилсон, 60, Уильямс, 90+5 – Баумгартнер, 24, Лайнер, 88.

Судья: Марчиняк (Польша)

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine