Бензема выбил ПСЖ, орки разбомбили детскую больницу, Тимощук пошел нах*й

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 9 марта.

1. Месси и Мбаппе – аут. Реал совершил камбек и выбил ПСЖ, хет-трик у Бензема. Хозяева поля сначала пропустили гол, но во втором тайме отличились трижды.

2. Орки авиаударом разрушили детскую больницу. В Мариуполе погибли 1300 мирных. Рашистские оккупанты сбросили с самолетов несколько бомб по детской больнице.

3. Минус награды, звания и диплом тренера. УАФ пошлет Тимощука нах*й. Толик стал главным предателем украинского футбола после начала войны с россией.

4. Манчестер Сити прошел Спортинг, Зинченко отыграл весь матч. Украинец получил возможность отыграть весь матч.

5. В Киеве сбили российский самолет Су-27, он упал на жилой дом на Осокорках. Вражеский пилот катапультировался, но погиб.

6. АЛИЕВ – российскому футболисту: «Если эту падлу увижу – я разберусь». Украинский футболист жестко обратился к Роману Широкову.

7. В США считают, что рашка начала сбрасывать «тупые бомбы» на Украину. По данным Пентагона, мудаки из рф выпустили уже более 710 ракет.

8. Экс-игрок сборной россии: «Я готов защищать украинской Херсон». Владимир Лебедь был на митинге в Херсоне.

9. Грозит катастрофа. Полностью обесточена Чернобыльская АЕС. Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы.

10. Ювентусу интересен хавбек Шахтера. Ранее Маркос Антонио заявлял о нежелании возвращаться в Украину.