Экс-игрок сборной россии: «Я готов защищать украинской Херсон»

Бывший игрок сборной россии Владимир Лебедь заявил о готовности защищать Украину от российских оккупантов. С 2003 года Владимир проживает в Херсоне.

– В вашем городе антироссийские митинги – одни из самых массовых.

– Я участвовал в них. Позавчера, вчера и сегодня – собрания проходят ежедневно. Наверное, половина жителей города в облгосадминистрацию пришла и продемонстрировала, что Херсон – украинский.

– Лично ваше мировоззрение изменилось за эти дни?

– Ни я, ни кто-либо другой не ожидал такого. Думаю, даже те, с кем я играл в России, не могли этого предвидеть. Неужели люди хотят войны? Любой адекватный и благоразумный человек будет точно делать все, чтобы войны не было.

– Обычно футболисты отвлечены от политики. Вы, наверное, тоже раньше не придавали значения патриотизму?

– Я всегда ассоциировал Херсон с Украиной. Я родился в Украине, я – украинец. Поэтому вообще не понимаю, что сейчас происходит и не воспринимаю других точек зрения.

– Вы готовы защищать родной город и страну с оружием в руках?

– К этому все готовы, вся Украина готова и, собственно, делает это. Понимаете, люди гибнут, это уже не шутки.