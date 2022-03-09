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Экс-игрок сборной россии: «Я готов защищать украинской Херсон»

Владимир Лебедь был на митинге в Херсоне

  • 09.03.2022 19:59
  • 3241 просмотр
  • 1 комментарий
Экс-игрок сборной россии: «Я готов защищать украинской Херсон»
© FanDay. Владимир Лебедь

Бывший игрок сборной россии Владимир Лебедь заявил о готовности защищать Украину от российских оккупантов. С 2003 года Владимир проживает в Херсоне.

– В вашем городе антироссийские митинги – одни из самых массовых.
– Я участвовал в них. Позавчера, вчера и сегодня – собрания проходят ежедневно. Наверное, половина жителей города в облгосадминистрацию пришла и продемонстрировала, что Херсон – украинский.

– Лично ваше мировоззрение изменилось за эти дни?
– Ни я, ни кто-либо другой не ожидал такого. Думаю, даже те, с кем я играл в России, не могли этого предвидеть. Неужели люди хотят войны? Любой адекватный и благоразумный человек будет точно делать все, чтобы войны не было.

– Обычно футболисты отвлечены от политики. Вы, наверное, тоже раньше не придавали значения патриотизму?
– Я всегда ассоциировал Херсон с Украиной. Я родился в Украине, я – украинец. Поэтому вообще не понимаю, что сейчас происходит и не воспринимаю других точек зрения.

– Вы готовы защищать родной город и страну с оружием в руках?
– К этому все готовы, вся Украина готова и, собственно, делает это. Понимаете, люди гибнут, это уже не шутки.

Источник — Футбол 24

(15 голосов)

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Комментарии
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    online
    Орест Копиця, 09.03.2022 20:20
    +3
    Слава Богу, що залишаються адекватні люди. Не має значення, за яку команду грав пан Лебідь. Головне, що він відчуває себе українцем і готовий зі зброєю боронити Батьківщини. Моя щира повага йому.
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