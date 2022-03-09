УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
Реал Мадрид
3 : 1
ПСЖ
09.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Месси и Мбаппе – аут. Реал совершил камбек и выбил ПСЖ, хет-трик у Бензема

Хозяева поля сначала пропустили гол, но во втором тайме отличились трижды

  • 09.03.2022 23:59
  • 2727 просмотров
  • 13 комментариев
Месси и Мбаппе – аут. Реал совершил камбек и выбил ПСЖ, хет-трик у Бензема
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

9 марта в Мадриде прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «ПСЖ».

В феврале парижане выиграли первый поединок дома (1:0) и имели фору перед ответной игрой.

Матч начался для хозяев поля неудачно. Галактикос сначала пропустили гол от Килиана Мбаппе (ассист у Неймара). Однако во втором тайме Карим Бензема отличился трижды и стал героем противостояния!

Совершив камбек и победив соперника (3:1), «Реал» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч, 9 марта

«Реал» (Испания) – «ПСЖ» (Франция) – 3:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Бензема, 61, 76, 78 – Мбаппе, 39.

Реал: Куртуа, Начо, Алаба, Эдер Милитау, Карвахаль (Васкес, 66), Вальверде, Кроос (Камавинга, 58), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема, Асенсио (Родриго, 66).

ПСЖ: Доннарумма, Нуну Мендеш, Кимпембе, Маркиньюс, Хакими (Дракслер, 88), Паредес (Гуйе, 79), Верратти, Данилу Перрейра (Ди Мария, 81), Мбаппе, Месси, Неймар.

Предупреждения: Начо, 43. Винисиус Жуниор, 44. Карвахаль, 60. Васкес, 88 – Паредес, 7. Доннарумма, 62. Хакими, 81. Кимпембе, 83

Судья: Маккели (Нидерланды)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
78' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
76' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
61' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
39' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    bzzzzzz, 09.03.2022 23:58
    +8
    такь просрать могут только псж
    Ссылка
    Макс Максов, 10.03.2022 00:00
    +6
    Розумію, що в всім зараз не до футболу... Але пощастило подивись цей матч і можу сказати, що Бензема і Модріч ще мають багато пороху в порохівницях! Як і ми, Слава Україні!
    Ссылка
    online
    pol-55, 09.03.2022 23:57
    +6
    Джанлуїджі Доннарумма
    Ссылка
    online
    D.Lanskoy, 10.03.2022 00:36
    +5
    Дайте мальчику очередной, восьмой Золотой Мяч! Ведь он лучший, он в этом году выиграет целый Чемпионат Франции! 
    Ссылка
    online
    VK-Sport, 10.03.2022 00:25
    +5
    Почетино на выход! Пусть теперь звезды катают мячик против всяких лорьянов, дижонов и монпелье!
    Бензема нереально крут!
    Ссылка
    M🥇M, 10.03.2022 00:06
    +5
    У Бензема третья молодость.
    Своей столице хет-трик оформил
    Ссылка
    online
    StringerBell, 09.03.2022 23:57
    +5
    Вот и что это ? ПСЖ игра действительно поставлена лучше, такие исполнители, но дух победителя у Реала не отнять !!!!!! HALA MADRID
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua, 10.03.2022 00:35 (изменен)
    +2
    Где Месси, где? Ну и Доннарума конечно офигенно привез проблем.
    Ссылка
    online
    Spectra, 10.03.2022 00:04 (изменен)
    +2
    Без сомнений Реал король ЛЧ, у них это никогда никто не отберёт. А ПСЖ без Мбаппе никогда ЛЧ не выиграет!
    Ссылка
    online
    StringerBell, 10.03.2022 00:02
    +1
    В ПСЖ король один, Мбаппе, и то который летом их покидает
    Ссылка
    Arg, 10.03.2022 00:00
    +1
    Бензема, 61 конечно вызывает сомнения.
    Но дальше просто смяли Париж.
    Ссылка
    BekXan, 10.03.2022 00:52
    0
    Отлично ПСЖ были есть и будут не докоманда.А Месси дурак что пошёл играть за это говнище.
    Ссылка
    online
    zelc006, 10.03.2022 00:06
    -2
    Ура! ОПЗЖ замочили!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности