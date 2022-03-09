Месси и Мбаппе – аут. Реал совершил камбек и выбил ПСЖ, хет-трик у Бензема

9 марта в Мадриде прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «ПСЖ».

В феврале парижане выиграли первый поединок дома (1:0) и имели фору перед ответной игрой.

Матч начался для хозяев поля неудачно. Галактикос сначала пропустили гол от Килиана Мбаппе (ассист у Неймара). Однако во втором тайме Карим Бензема отличился трижды и стал героем противостояния!

Совершив камбек и победив соперника (3:1), «Реал» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч, 9 марта

«Реал» (Испания) – «ПСЖ» (Франция) – 3:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Бензема, 61, 76, 78 – Мбаппе, 39.

Реал: Куртуа, Начо, Алаба, Эдер Милитау, Карвахаль (Васкес, 66), Вальверде, Кроос (Камавинга, 58), Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема, Асенсио (Родриго, 66).

ПСЖ: Доннарумма, Нуну Мендеш, Кимпембе, Маркиньюс, Хакими (Дракслер, 88), Паредес (Гуйе, 79), Верратти, Данилу Перрейра (Ди Мария, 81), Мбаппе, Месси, Неймар.

Предупреждения: Начо, 43. Винисиус Жуниор, 44. Карвахаль, 60. Васкес, 88 – Паредес, 7. Доннарумма, 62. Хакими, 81. Кимпембе, 83

Судья: Маккели (Нидерланды)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine