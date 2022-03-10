ВИДЕО. Реакция ПОЧЕТТИНО на вылет ПСЖ из Лиги чемпионов

9 марта в Мадриде прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «ПСЖ». В феврале парижане выиграли первый поединок дома (1:0) и имели фору перед ответной игрой.

Совершив камбек и победив соперника (3:1), «Реал» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Смотрите запись пресс-конференции тренера парижан Маурисио Почеттино: