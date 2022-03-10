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Реал Мадрид
3 : 1
ПСЖ
09.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Реал – ПСЖ – 3:1. Божественный Бензема! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 10.03.2022 00:10
  • 2591 просмотр
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Реал – ПСЖ – 3:1. Божественный Бензема! Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

9 марта в Мадриде прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «ПСЖ». В феврале парижане выиграли первый поединок дома (1:0) и имели фору перед ответной игрой.

Матч начался для хозяев поля неудачно. Галактикос сначала пропустили гол от Килиана Мбаппе (ассист у Неймара). Однако во втором тайме Карим Бензема отличился трижды и стал героем противостояния!

Совершив камбек и победив соперника (3:1), «Реал» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч, 9 марта

«Реал» (Испания) – «ПСЖ» (Франция) – 3:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Бензема, 61, 76, 78 – Мбаппе, 39.

ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 39 мин.

ГОЛ! 1:1. Бензема, 61 мин.

ГОЛ! 2:1. Бензема, 76 мин.

ГОЛ! 3:1. Бензема, 78 мин.

События матча
78' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
76' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
61' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
39' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Источник — Sport.ua

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