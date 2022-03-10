Реал Мадрид

9 марта в Мадриде прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» и «ПСЖ». В феврале парижане выиграли первый поединок дома (1:0) и имели фору перед ответной игрой.

Матч начался для хозяев поля неудачно. Галактикос сначала пропустили гол от Килиана Мбаппе (ассист у Неймара). Однако во втором тайме Карим Бензема отличился трижды и стал героем противостояния!

Совершив камбек и победив соперника (3:1), «Реал» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч, 9 марта

«Реал» (Испания) – «ПСЖ» (Франция) – 3:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Бензема, 61, 76, 78 – Мбаппе, 39.

ГОЛ! 0:1. Мбаппе, 39 мин.

ГОЛ! 1:1. Бензема, 61 мин.

ГОЛ! 2:1. Бензема, 76 мин.

ГОЛ! 3:1. Бензема, 78 мин.