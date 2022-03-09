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АЛИЕВ – российскому футболисту: «Если эту падлу увижу – я разберусь»

Украинский футболист жестко обратился к Роману Широкову

  • 09.03.2022 09:18
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АЛИЕВ – российскому футболисту: «Если эту падлу увижу – я разберусь»
© YouTube. Александр Алиев

Экс-игрок Динамо Александр Алиев прокомментировал высказывания российского экс-футболиста Романа Широкова, который публично одобрил войну России против Украины.

«Я скажу этому ишаку, и он есть, на самом деле, ишак, этот Роман Широков, который поддерживает и согласен со своим президентом, что он делает спецоперацию. Если бы эта падла находилась здесь, а не сидела там... Ходит по ресторанам, ездит спокойно на машине, ходит, где люди улыбаются.

Увидел бы что здесь творится, что творится с нашими детьми, с нашими девушками, жёнами, матерями. Как обычных простых людей убивают - я думаю у этой падлы бы, бл**ь, схватилось бы что-то в душе - и его сердце вылетело бы.

Ну ничего, жизнь - она такая, она круглая, я думаю, что в скором времени я эту падлу где-то увижу - я с ним сам разберусь, потому что я ненавижу таких людей, которые сидят и говорят. Я понимаю, что по телевизору в России они видят совсем другое, а у нас здесь происходит просто полный ад», - сказал Алиев.

Источник — Футбол 1/2/3

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