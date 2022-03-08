Александр АЛИЕВ: «В россии я только родился, но я уже украинец»

Бывший игрок «Динамо» Киев Александр Алиев рассказал о том, почему решил пойти защищать Украину в войне с россией:

«Я родился в россии. Но из 37 лет своей жизни 24 я провел в Украине. Я уже украинец, здесь родились мои дети. В россии я только родился, но я уже украинец.

Мне очень больно было смотреть на то, что происходило на Донбассе. А сейчас я увидел все это своими глазами, видят это и мои дети. Конечно, война на Донбассе – это очень больно, а сейчас это происходит по всей Украине.

И я как мужчина не мог стоять в стороне. Сперва я сделал так, чтобы мои дети отсюда уехали и не видели этого. Было очень обидно, когда мои дети плачут и говорят: «Папа, нам страшно». Моим делом было отправить их и пойти защищать Украину».