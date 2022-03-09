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Ман Сити
0 : 0
Спортинг Л
09.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Сити прошел Спортинг, Зинченко отыграл весь матч

Украинец получил возможность отыграть весь матч

  • 09.03.2022 23:50
  • 1465 просмотров
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Манчестер Сити прошел Спортинг, Зинченко отыграл весь матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» после разгрома 5:0 в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против «Спортинга» мог спокойно выходить на ответный поединок.

Украинец Александр Зинченко вышел в основе и отыграл весь матч.

Встреча завершилась без голов.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Манчестер Сити - Спортинг 0:0 (первый матч 5:0)

Манчестер Сити: Эдерсон (Карсон, 46), Иган-Райли, Стоунз, Ляпорт (Мбете-Тату, 84), Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду (Марез, 46), Стерлинг, Фоден (Макати, 46), Жезус

Спортинг: Адан, Порро (Исгало, 79), Нето, Коатес, Инасио, Рейс, Угарте, Табата, Сарабия (Эдвардс, 58), Паулиньо (Сантос, 78), Слимани (Феддал, 89)

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
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    Arg, 10.03.2022 00:02
    +1
    0:0 и деньги пополам.)
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