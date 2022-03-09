Манчестер Сити прошел Спортинг, Зинченко отыграл весь матч

«Манчестер Сити» после разгрома 5:0 в первом матче плей-офф Лиги чемпионов против «Спортинга» мог спокойно выходить на ответный поединок.
Украинец Александр Зинченко вышел в основе и отыграл весь матч.
Встреча завершилась без голов.
Лига чемпионов. 1/8 финала
Манчестер Сити - Спортинг 0:0 (первый матч 5:0)
Манчестер Сити: Эдерсон (Карсон, 46), Иган-Райли, Стоунз, Ляпорт (Мбете-Тату, 84), Зинченко, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду (Марез, 46), Стерлинг, Фоден (Макати, 46), Жезус
Спортинг: Адан, Порро (Исгало, 79), Нето, Коатес, Инасио, Рейс, Угарте, Табата, Сарабия (Эдвардс, 58), Паулиньо (Сантос, 78), Слимани (Феддал, 89)
Источник — Sport.ua
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