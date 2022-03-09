Зинченко - в основе Манчестер Сити на матч Лиги чемпионов

Сегодня в 22:00 состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Спортинг».
В основе английской команды выйдет украинец Александр Зинченко.
Первый матч Сити выиграл 5:0.
🌟 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🌟— Manchester City (@ManCity) March 9, 2022
XI | Ederson, Egan-Riley, Stones, Laporte, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus
SUBS | Carson, Slicker, Grealish, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Kayky, Delap, Edozie, Mbete, McAtee#ManCity pic.twitter.com/XrBbX9L02U
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.