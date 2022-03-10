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Ман Сити
0 : 0
Спортинг Л
09.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Сити – Спортинг – 0:0. Зинченко вышел в четвертьфинал. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 10.03.2022 00:30
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Ман Сити – Спортинг – 0:0. Зинченко вышел в четвертьфинал. Видеообзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0).

Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко провел на поле весь матч.

В первом матче «Манчестер Сити» разгромил оппонента (5:0), и английская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч, 1/8 финала

Манчестер Сити (Англия) – Спортинг (Португалия) – 0:0

Манчестер Сити: Эдерсон (Карсон, 73), Стоунс, Зинченко, Ляпорт (Мбете-Табу, 84), Иган-Райли, Гюндоган, Бернарду Силва (Макэйти, 46), Фернандиньо, Стерлинг, Габриэл Жезус, Фоден (Марез, 46)

Спортинг: Адан, Матеус Рейс, Коатес, Нету (Виржиния, 89), Порро (Эсгайю, 79), Инасио, Угарте, Табата, Слимани (Феддаль, 89), Сарабия (Эдвардс, 58), Паулинью (Нуну, 78)

Предупреждения: Габриэл Жезус, 39 – Паулинью, 15. Слимани, 40.

Судья: Мелер (Турция)

Источник — Sport.ua

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