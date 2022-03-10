В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграл вничью со «Спортингом» (0:0).
Украинский защитник хозяев поля Александр Зинченко провел на поле весь матч.
В первом матче «Манчестер Сити» разгромил оппонента (5:0), и английская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч, 1/8 финала
Манчестер Сити (Англия) – Спортинг (Португалия) – 0:0
Манчестер Сити: Эдерсон (Карсон, 73), Стоунс, Зинченко, Ляпорт (Мбете-Табу, 84), Иган-Райли, Гюндоган, Бернарду Силва (Макэйти, 46), Фернандиньо, Стерлинг, Габриэл Жезус, Фоден (Марез, 46)
Спортинг: Адан, Матеус Рейс, Коатес, Нету (Виржиния, 89), Порро (Эсгайю, 79), Инасио, Угарте, Табата, Слимани (Феддаль, 89), Сарабия (Эдвардс, 58), Паулинью (Нуну, 78)
Предупреждения: Габриэл Жезус, 39 – Паулинью, 15. Слимани, 40.
Судья: Мелер (Турция)
Источник — Sport.ua
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