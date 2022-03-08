Рубль улетел в пропасть, орки разбомбили хлебозавод, Россия идет в Лозанну

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 7 марта.

1. Александр ДЕНИСОВ: «После войны мы будем помнить, как молчали друзья». Известный журналист предложил Василию Уткину выйти в эфир.

2. Вода в Крым не пошла после подрыва дамбы. Ранее в РФ заявили о подрыве дамбы, блокирующей подачу воды в Крым.

3. Контракты легионеров УПЛ приостановлены. ФИФА приняла решение. В связи с российско-украинской войной иностранным игрокам разрешено временно подыскать новые клубы.

4. Евгений ЗУКИН: «Министерство не дало ни копейки на матч с Барбадосом». Вице-президент ФТУ – о встрече, которая был перенесена в Турцию из-за российской агрессии.

5. Очень плохо. Эвертон пропустил 5 голов, Миколенко вышел на замену. Ливерпульская команда около зоны вылета.

6. По ускоренной процедуре. Россия требует восстановить свои клубы и сборную. Что даст апелляция в Лозанне?

7. Пи*** рублю. Курс российской валюты обновил исторический минимум. Дальше будет только хуже.

8. Бойко – премьер, НАТО – нет. Стали известны требования РФ на переговорах. Больные ублюдки вообще потеряли связь с реальностью.

9. Некоторые положительные результаты. Итоги 3-го раунда переговоров с РФ. По словам Михаила Подоляка, будет изменена логистика гуманитарных коридоров.

10. Российские оккупанты совершили авиаудар по хлебозаводу в Макарове. Школы, садики, жилые районы, теперь хлебозавод.