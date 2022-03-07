По ускоренной процедуре. Россия требует восстановить свои клубы и сборную

Российский футбольный союз официально обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, пытаясь оспорить исключение российских клубов и сборной из соревнований.

При этом россияне хотят все сделать по ускоренной процедуре, чтобы еще успеть сыграть матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Польши (хотя поляки ранее отказались при любых вариантах выходить на игру).

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, страну-агрессор исключили почти из всех крупных турниров.