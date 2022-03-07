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По ускоренной процедуре. Россия требует восстановить свои клубы и сборную

Что даст апелляция в Лозанне?

  • 07.03.2022 20:45
  • 5280 просмотров
  • 5 комментариев
По ускоренной процедуре. Россия требует восстановить свои клубы и сборную
© ffu.ua

Российский футбольный союз официально обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, пытаясь оспорить исключение российских клубов и сборной из соревнований.

При этом россияне хотят все сделать по ускоренной процедуре, чтобы еще успеть сыграть матч плей-офф отбора ЧМ-2022 против Польши (хотя поляки ранее отказались при любых вариантах выходить на игру).

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, страну-агрессор исключили почти из всех крупных турниров.

Источник — cas.sk

(51 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    bonv, 07.03.2022 20:46
    +12
    «Русский корабль, иди на*уй».
    Ссылка
    Zah, 07.03.2022 21:04
    +2
    bonv, 07.03.2022 20:46
    «Русский корабль, иди на*уй».
    Трикратне "На х...й, на х...й, на х...й!"
    Ссылка
    padlo95, 07.03.2022 21:19
    +1
    А чё? Яйца прищемили да!? Ой, ой, ой!!! Изгой страна....
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    online
    Buvellar, 07.03.2022 21:14
    +1
    русский футбольный союз пішов на*уй !
    Ссылка
    online
    Олійник Володимир, 07.03.2022 21:09
    +1
    по курсу "руского воєнного корабля"
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