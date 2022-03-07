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Евгений ЗУКИН: «Министерство не дало ни копейки на матч с Барбадосом»

Вице-президент ФТУ – о встрече, которая был перенесена в Турцию из-за российской агрессии

  • 07.03.2022 19:50
  • 1088 просмотров
  • 2 комментария
Евгений ЗУКИН: «Министерство не дало ни копейки на матч с Барбадосом»
© ФТУ. Евгений Зукин

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин рассказал Sport.ua о встрече с командой Барбодоса в Кубке Дэвиса через призму военного вторжения российской армии в Украину.
 
- Как восприняли перенос матча?
- Нормально восприняли, разве мы не понимали, к чему идет? Когда выслали послов, то проведение матча в Украине стало невозможным. У ITF есть свои советники по безопасности и когда уровень опасности стал «красным», было понятно, что матча в Украине не будет.
 
У нас было пять дней, чтобы выбрать нейтральное поле или передать право Барбадосу. Но они не были готовы через две недели организовать матч, поэтому была патовая ситуация. ITF рассматривала вариант играть в Бразилии, потому что эта страна заявила, что может нас принять. Также был вариант объединить нашу встречу с еще одним матчем. В любом случае переносить не хотели, ведь должна состояться жеребьевка. Все команды ждали нашего результата и не могли понять, что будет происходить дальше. Матч должен был обязательно проходить в эти даты, и мы решили, что будем играть в Турции.
 
- Расскажите детали инцидента с Томасом Хаммерлем (сообщалось, что Зукин дал пощечину руководителю Tennis Europe, посчитав реакцию организации на российскую агрессию «позорно слабой» - прим.).
- Надеюсь, что инцидент исчерпан. Возможно, в будущем еще будет какой-нибудь резонанс. Я извинился, буду надеяться, что все понимают, что мы все немного нервничаем.
 
- Теннисные организации дисквалифицировали команду России из всех турниров. Известно ли, на какой срок эти санкции наложены?
- Это были наши требования и все они были выполнены. Насколько эти санкции – никто не знает. Никто ведь не знает, сколько будет продолжаться война. Но в 2022 году команды из России и Беларуси точно не будут играть ни в Кубке Дэвиса, ни в Кубке Билли Джин Кинг.
 
- Если вернуться к матчу с Барбадосом, то удивил состав нашей команды на парный матч (играли Марченко и Крутых, хотя изначально были заявлены Молчанов и Сачко – прим.). Илья говорил, что ребята отравились, было дело?
- Да. Отравление было у Молчанова и Сачко. Относительно одиночки, Крутых уже играл несколько турниров на улице, Сачко не играл, еще и отравился. Молчанов совсем не мог играть. Поэтому приняли такое решение.
 
- Алексей Крутых в первый день очень легко обыграл первого номера Барбадоса Дериана Кинга, единственного, кого можно было остерегаться из состава соперников. Как ему это удалось?
- Надо сказать, что Кинг не очень много играет в последнее время, поэтому его уровень был невысоким. Но нужно понимать, каково было волнение у Алексея. Он рассказывал, что поначалу не мог дышать. Потому что такая большая ответственность, этот матч нельзя было проигрывать.
 
- На матче не было капитана, тренера и физио. Они должны были прилететь позже других?
- Да. Физио был местный из Турции. Молчанов исполнил роль играющего капитана. Матч проведен, результат положительный – это самое главное.
 
- Какие планы у наших теннисистов дальше?
- Крутых и Белинский оставляют играть в Турции дальше. Марченко улетит в Индиан-Уэллс. Молчанов еще думает, потому что у него семья и маленький ребенок. Сачко базируется в Праге, возвращается туда. У всех есть кто-то в Украине, все очень волнуются. Атмосфера в команде понятно какая.
 
Что касается следующего матча, то 24 марта предстоит жеребьевка, дальше сыграем в сентябре. Будем пытаться выступить и против американок в Кубке Билли Джин Кинг, но непросто будет сорганизоваться. Я считаю, что каждый должен делать максимум на своем месте и продолжать свою работу.
 
Хотел бы добавить, что Министерство спорта просто выключилось из проведения матча. Не подписали приказ о командировках, не дали ни копейки денег. А когда я написал под постом министра (Вадим Гутцайт - прим.), что нужно работать каждому на своем месте, он меня заблокировал и удалил комментарий. Вот в этом у нас проблема. А мы будем работать дальше, насколько у нас хватит денежных ресурсов и сил.

Владимир Клепач, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Владимир Копяк, 07.03.2022 20:34
    +1
    Это похоже на  Гутцайта, вот если бы это был биатлон, с его откатами, то нашим теннисистам 100 процентово денег дали бы...
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    online
    tsidyi, 07.03.2022 20:10
    0
    Це, звичайно, сумно, що не дало ні копійки, але, мені здається, в країни зараз є набагато нагальніші питання, які потребують фінансів.
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