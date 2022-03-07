Евгений ЗУКИН: «Министерство не дало ни копейки на матч с Барбадосом»

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин рассказал Sport.ua о встрече с командой Барбодоса в Кубке Дэвиса через призму военного вторжения российской армии в Украину.



- Как восприняли перенос матча?

- Нормально восприняли, разве мы не понимали, к чему идет? Когда выслали послов, то проведение матча в Украине стало невозможным. У ITF есть свои советники по безопасности и когда уровень опасности стал «красным», было понятно, что матча в Украине не будет.



У нас было пять дней, чтобы выбрать нейтральное поле или передать право Барбадосу. Но они не были готовы через две недели организовать матч, поэтому была патовая ситуация. ITF рассматривала вариант играть в Бразилии, потому что эта страна заявила, что может нас принять. Также был вариант объединить нашу встречу с еще одним матчем. В любом случае переносить не хотели, ведь должна состояться жеребьевка. Все команды ждали нашего результата и не могли понять, что будет происходить дальше. Матч должен был обязательно проходить в эти даты, и мы решили, что будем играть в Турции.



- Расскажите детали инцидента с Томасом Хаммерлем (сообщалось, что Зукин дал пощечину руководителю Tennis Europe, посчитав реакцию организации на российскую агрессию «позорно слабой» - прим.).

- Надеюсь, что инцидент исчерпан. Возможно, в будущем еще будет какой-нибудь резонанс. Я извинился, буду надеяться, что все понимают, что мы все немного нервничаем.



- Теннисные организации дисквалифицировали команду России из всех турниров. Известно ли, на какой срок эти санкции наложены?

- Это были наши требования и все они были выполнены. Насколько эти санкции – никто не знает. Никто ведь не знает, сколько будет продолжаться война. Но в 2022 году команды из России и Беларуси точно не будут играть ни в Кубке Дэвиса, ни в Кубке Билли Джин Кинг.



- Если вернуться к матчу с Барбадосом, то удивил состав нашей команды на парный матч (играли Марченко и Крутых, хотя изначально были заявлены Молчанов и Сачко – прим.). Илья говорил, что ребята отравились, было дело?

- Да. Отравление было у Молчанова и Сачко. Относительно одиночки, Крутых уже играл несколько турниров на улице, Сачко не играл, еще и отравился. Молчанов совсем не мог играть. Поэтому приняли такое решение.



- Алексей Крутых в первый день очень легко обыграл первого номера Барбадоса Дериана Кинга, единственного, кого можно было остерегаться из состава соперников. Как ему это удалось?

- Надо сказать, что Кинг не очень много играет в последнее время, поэтому его уровень был невысоким. Но нужно понимать, каково было волнение у Алексея. Он рассказывал, что поначалу не мог дышать. Потому что такая большая ответственность, этот матч нельзя было проигрывать.



- На матче не было капитана, тренера и физио. Они должны были прилететь позже других?

- Да. Физио был местный из Турции. Молчанов исполнил роль играющего капитана. Матч проведен, результат положительный – это самое главное.



- Какие планы у наших теннисистов дальше?

- Крутых и Белинский оставляют играть в Турции дальше. Марченко улетит в Индиан-Уэллс. Молчанов еще думает, потому что у него семья и маленький ребенок. Сачко базируется в Праге, возвращается туда. У всех есть кто-то в Украине, все очень волнуются. Атмосфера в команде понятно какая.



Что касается следующего матча, то 24 марта предстоит жеребьевка, дальше сыграем в сентябре. Будем пытаться выступить и против американок в Кубке Билли Джин Кинг, но непросто будет сорганизоваться. Я считаю, что каждый должен делать максимум на своем месте и продолжать свою работу.



Хотел бы добавить, что Министерство спорта просто выключилось из проведения матча. Не подписали приказ о командировках, не дали ни копейки денег. А когда я написал под постом министра (Вадим Гутцайт - прим.), что нужно работать каждому на своем месте, он меня заблокировал и удалил комментарий. Вот в этом у нас проблема. А мы будем работать дальше, насколько у нас хватит денежных ресурсов и сил.