Вице-президент ФТУ дал пощечину руководителю Tennis Europe за трусость

Вице-президент ФТУ Евгений Зукин после субботнего заседания совета Европейской федерации тенниса ударил по лицу руководителя Tennis Europe Томаса Хаммерля, посчитав заявление организации «позорно слабым».



«Я прочитал заявление, доел ужин, встал, обернулся, увидел Хаммерля, сидящего через пять столиков от меня, и спросил его: «Как вы могли так поступить?» Он ответил: «Уходите». Я дал ему легкую пощечину и ушел», – прокомментировал ситуацию украинец.



Зукина доставили в полицейский участок в Анталье, где он дал показания. Евгений извинился перед Хаммерлем, признав, что слишком остро отреагировал. Хаммерль сказал, что принял извинения. Зукина все еще могут ждать дисциплинарные меры.



«Я не буду это комментировать. Ведется расследование. Мы обсудим внутри организации дальнейшие действия», – сказал Хаммерль.



Отметим, что в Турции должен пройти матч Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом, который из-за угрозы военных действия был перенесен из Киева.



На данный момент с Зукиным в Турции находятся жена и двое детей, родители и 92-летняя бабушка находятся в Киеве.