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Крутых и Марченко принесли Украине досрочную победу над Барбадосом

Украинские теннисисты выиграли и третий матч

  • 05.03.2022 13:25
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Крутых и Марченко принесли Украине досрочную победу над Барбадосом
© ФТУ

Победно для нас завершилась матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом, которая была перенесена из Киева в Анталью.
 
В парной встрече Илья Марченко и Алексей Крутых в двух сетах переиграли Дариана Кинга и Мэттью Фостера.
 
Кубок Дэвиса
Илья Марченко / Алексей Крутых – Дариан Кинг / Мэтью Фостер – 6:4, 7:5
 
Отметим, что в первый игровой день Илья и Алексей уверенно выиграли свои одиночные матчи. 
 
Эта победа означает, что сборная Украины сохранила место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса. В сентябре наша национальная команда сыграет с одной из проигравших сборных в Квалификации Финала Кубка Дэвиса, которая проходит в эти дни.

Украина – Барбадос – 3:0

Источник — Sport.ua

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