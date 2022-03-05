Крутых и Марченко принесли Украине досрочную победу над Барбадосом

Победно для нас завершилась матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом, которая была перенесена из Киева в Анталью.



В парной встрече Илья Марченко и Алексей Крутых в двух сетах переиграли Дариана Кинга и Мэттью Фостера.



Кубок Дэвиса

Илья Марченко / Алексей Крутых – Дариан Кинг / Мэтью Фостер – 6:4, 7:5



Отметим, что в первый игровой день Илья и Алексей уверенно выиграли свои одиночные матчи.



Эта победа означает, что сборная Украины сохранила место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса. В сентябре наша национальная команда сыграет с одной из проигравших сборных в Квалификации Финала Кубка Дэвиса, которая проходит в эти дни.

Украина – Барбадос – 3:0