Крутых и Марченко принесли Украине досрочную победу над Барбадосом

Победно для нас завершилась матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом, которая была перенесена из Киева в Анталью.
В парной встрече Илья Марченко и Алексей Крутых в двух сетах переиграли Дариана Кинга и Мэттью Фостера.
Кубок Дэвиса
Илья Марченко / Алексей Крутых – Дариан Кинг / Мэтью Фостер – 6:4, 7:5
Отметим, что в первый игровой день Илья и Алексей уверенно выиграли свои одиночные матчи.
Эта победа означает, что сборная Украины сохранила место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса. В сентябре наша национальная команда сыграет с одной из проигравших сборных в Квалификации Финала Кубка Дэвиса, которая проходит в эти дни.
Украина – Барбадос – 3:0
Источник — Sport.ua
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