Крутых деклассировал лидера сборной Барбадоса в первом матче Кубка Дэвиса

Стартовала матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом.
В стартовом поединке Алексей Крутых легко разобрался с первой ракеткой Барбадоса Дарианом Кингом.
Кубок Дэвиса
Алексей Крутых (Украина) – Дариан Кинг (Барбадос) – 6:2, 6:1
Отметим, что сегодня состоится еще один матч. Лидер нашей сборной Илья Марченко встретится с Мэтью Фостером. Завтра день начнется с парной встречи, остальные одиночки будут сыграны, если потребуется.
Напомним, что для общей победы в противостоянии нужно выиграть три встречи из пяти.
Украина – Барбадос – 1:0
Источник — Sport.ua
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