Крутых деклассировал лидера сборной Барбадоса в первом матче Кубка Дэвиса

Стартовала матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом.



В стартовом поединке Алексей Крутых легко разобрался с первой ракеткой Барбадоса Дарианом Кингом.



Кубок Дэвиса

Алексей Крутых (Украина) – Дариан Кинг (Барбадос) – 6:2, 6:1



Отметим, что сегодня состоится еще один матч. Лидер нашей сборной Илья Марченко встретится с Мэтью Фостером. Завтра день начнется с парной встречи, остальные одиночки будут сыграны, если потребуется.



Напомним, что для общей победы в противостоянии нужно выиграть три встречи из пяти.



Украина – Барбадос – 1:0