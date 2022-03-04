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Крутых деклассировал лидера сборной Барбадоса в первом матче Кубка Дэвиса

Алексей принес нашей команде первое очко в противостоянии

  • 04.03.2022 11:42
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Крутых деклассировал лидера сборной Барбадоса в первом матче Кубка Дэвиса
© ФТУ. Алексей Крутых

Стартовала матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом.
 
В стартовом поединке Алексей Крутых легко разобрался с первой ракеткой Барбадоса Дарианом Кингом.
 
Кубок Дэвиса
Алексей Крутых (Украина) – Дариан Кинг (Барбадос) – 6:2, 6:1
 
Отметим, что сегодня состоится еще один матч. Лидер нашей сборной Илья Марченко встретится с Мэтью Фостером. Завтра день начнется с парной встречи, остальные одиночки будут сыграны, если потребуется.
 
Напомним, что для общей победы в противостоянии нужно выиграть три встречи из пяти.
 
Украина – Барбадос – 1:0

Источник — Sport.ua

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