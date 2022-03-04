Марченко добыл второе очко для Украины во встрече с Барбадосом

Продолжается матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом.



Во втором поединке Илья Марченко переиграл второго номера соперников Мэтью Фостера.



Кубок Дэвиса

Илья Марченко (Украина) – Мэтью Фостер (Барбадос) – 6:3, 6:1



Ранее Алексей Крутых не оставил шансов лидеру сборной Барбадоса Дариану Кингу.



Завтра день начнется с парной встречи, остальные одиночки будут сыграны, если потребуется.



Напомним, что для общей победы в противостоянии нужно выиграть три встречи из пяти.



Украина – Барбадос – 2:0