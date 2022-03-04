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Марченко добыл второе очко для Украины во встрече с Барбадосом

В первый день украинцы сделали уверенную заявку на общую победу

  • 04.03.2022 13:10
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Марченко добыл второе очко для Украины во встрече с Барбадосом
© ФТУ

Продолжается матчевая встреча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом.
 
Во втором поединке Илья Марченко переиграл второго номера соперников Мэтью Фостера.
 
Кубок Дэвиса
Илья Марченко (Украина) – Мэтью Фостер (Барбадос) – 6:3, 6:1
 
Ранее Алексей Крутых не оставил шансов лидеру сборной Барбадоса Дариану Кингу.
 
Завтра день начнется с парной встречи, остальные одиночки будут сыграны, если потребуется.
 
Напомним, что для общей победы в противостоянии нужно выиграть три встречи из пяти.
 
Украина – Барбадос – 2:0

Источник — Sport.ua

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