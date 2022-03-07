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Александр ДЕНИСОВ: «После войны мы будем помнить, как молчали друзья»

Известный журналист предложил Василию Уткину выйти в эфир

  • 07.03.2022 10:28
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Александр ДЕНИСОВ: «После войны мы будем помнить, как молчали друзья»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов обратился к российскому блогеру и комментатору Василию Уткину, который 10 лет назад комментировал на наших телеканалах матчи Евро 2012.

«Надеюсь, что мне удастся выйти в эфир, в том числе с российскими блогерами. Все жду ответа от Василия Уткина, он пообещал, но потом пропал. Говорят, что у них отключили Facebook, я написал ему в WhatsApp, он прочитал, но молчит. Не знаю, возможно Василий Уткин стоит в очереди в IKEA, а может просто грустит.

Честно говоря, хотелось услышать Уткина в нашем эфире, первого российского блогера, у которого когда-то было свое мнение, как мне когда-то казалось. Как ни Василию знать Киев, в котором он жил в 2012 году. Киев, который он помнит и запах цветущих каштанов, где он сидел в ресторане «Курени», попивая коньячок и читая Гарри Поттера на украинском языке. После войны мы не будем помнить, что говорили враги, но будем помнить, как молчали друзья», - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

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