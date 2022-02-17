Почему Луческу не настаивает на активной работе Динамо на трансферном рынке

Киевское «Динамо» достаточно активно ведет себя в зимнее трансферное окно в УПЛ. Однако, вопреки ожиданиям многих, в основном работа в клубе ведется в плане сделок «на выход», а не «на вход». В частности, на постоянной основе «Динамо» уже покинули Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Евгений Смирный, Даниил Скорко и Юрий Тлумак, а на условиях аренды с перспективой остаться в своих новых командах и в дальнейшем отбыли Владислав Супряга, Мохаммед Кадири, Эрик Рамирес, Богдан Леднев и другие.

Итого, если опираться на данные Transfermarkt, в нынешнем сезоне «Динамо» выручило от исходящих трансферов 26,5 миллионов евро, а потратило на подписание новых игроков чуть менее 8 миллионов. Если добавить к этому раскладу призовые и бонусные выплаты, причитающиеся киевлянам от УЕФА за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, то на выходе получается весьма пристойная сумма, которую Игорь Суркис и Мирча Луческу при взаимном на то согласии могли бы хоть частично пустить на усиление коллектива за счет приглашений игроков со стороны.

Но по факту «Динамо» после летних покупок Витиньо, Эрика Рамиреса и Дениса Антюха не проявляет серьезной активности и, вполне вероятно, закроет зимнее трансферное окно без входящих сделок. И, если верить словам президента клуба Игоря Суркиса, Мирча Луческу абсолютно не настаивает на активности «Динамо» на трансферном рынке, и даже наоборот, не так давно убеждал своего босса отказаться от инвестиций в новичков ради возможности поработать с талантами из академии.

Почему Луческу, который в «Шахтере» привык жить «на широкую ногу» за счет приглашения талантливых игроков за серьезные деньги, ныне ведет себя абсолютно иначе? Причин может быть несколько…

1. Хочет доказать, что может быть успешным и без солидных инвестиций

Прежде всего, нужно вспомнить (если кто-то, конечно, об этом забыл!), что до «Динамо» Мирча Луческу в Украине отдал 12 лет карьеры донецкому «Шахтеру», с которым добился наиболее знаковых достижений в современной истории клуба. Там румынский специалист длительное время пользовался безграничным доверием собственника клуба Рината Ахметова, и мог рассчитывать практически на любые доступные на рынке варианты в плане трансферов.

Однако в какой-то момент в «Шахтере» решили, что Луческу себя исчерпал, после чего румын пошел своей дорогой, а «горняки» - своей. Возвращение в УПЛ и возможность возглавить «Динамо» стали для Мирчи первоклассным вызовом для самого себя. Мотивация у 76-летнего специалиста была таковой, что ей могли бы позавидовать Паулу Фонсека и Луиш Каштру вместе взятые, а потому неудивительно, что уже в первый год работы в Киеве Луческу сумел привести «Динамо» к долгожданному чемпионству, оставив далеко позади в турнирной таблице «Шахтер».

Очевидно, что для Луческу возможность выигрывать с «Динамо» титулы в Украине без серьезных затрат на рынке – это шанс увековечить имя в истории отечественного футбола. Мирча хочет, чтобы его помнили не только, как наставника, который развивал таланты многомиллионных бразильцев, но и как тренера, давшего путевку в большой футбол украинским ноунеймам. Именно поэтому каждый трофей нынешнего «Динамо» - это бальзам на душу для Луческу и своего рода отравляющее жизнь зелье для топ-менеджмента «Шахтера».

2. Не хочет трансферов ради трансферов

В «Шахтере» у Луческу было немало неудачных трансферов. Это и Батиста, и Леонардо, и Марсело Морено, и Веллингтон Нем, и Дентиньо… За кого-то из них были отданы серьезные сумы, другие обошлись значительно дешевле, но факт в том, что в большом футболе на высоком уровне ошибаются все, и исключений быть не может. Иное дело, что за счет умелой работы с другими футболистами «горняки» имели хороший трансферный баланс, позволяющий всерьез не задумываться над необходимостью любой ценой компенсировать осечки.

В «Динамо» шальных денег у Луческу нет и быть не могло. Именно поэтому Мирча уже в первый год работы в Киеве попытался прошерстить рынок на предмет доступных игроков, что вылилось в подписания Клейтона, Владимира Костевича, Артема Кравца, Тудора Белуце… Показательно, что ни один из них так и не стал знаковым игроком для обновленной команды Луческу. Более того, лишь Костевич в настоящий момент остается на контракте в «Динамо», да и то его перспективы в большом футболе, учитывая перманентные проблемы со здоровьем, выглядят, мягко говоря, туманными.



ФК Динамо. Витиньо

Летом минувшего года Луческу снова попытался поактивничать на рынке, что вылилось в подписания клубом Дениса Антюха, Витиньо, Эрика Рамиреса, Владислава Кулача и Ильи Шкурина. Что вышло из этой партии новичков? Уже сейчас можно смело утверждать, что ничего хорошего. И пускай некоторых новых исполнителей, если доверять источникам, которые вертятся вокруг киевского клуба, Мирче откровенно насадили, но часть из них румынский наставник однозначно приводил по, так сказать, собственной квоте, которая у него существовала еще во времена работы в «Шахтере».

Нынешней зимой Луческу прекрасно осознавал, что максимум, на который пойдет руководство клуба на рынке – это покупка условного Густаво Дуланто из «Шерифа» за 1,7 миллиона евро. Да, перуанец пошумел вместе с клубом из Тирасполя в Лиге чемпионов, однако в целом нет никаких гарантий, что это, как и, собственно, весь успех представителя чемпионата Молдовы, не «бабочка-однодневка», клюнуть на которую может быть чревато крайне проблематичными последствиями.

Но подобных легионеров, которые вроде как способны играть на весьма высоком уровне, а по факту этого не делают, у Луческу осталось в распоряжении немало еще после предыдущих наставников. В частности, речь о Жерсоне Родригеше, с которым Мирча пытался панькаться, а затем все-таки сбагрил в другой клуб, Мохаммеде Кадири, Сидклее, Миккеле Дуэлунде, Бенито, Ибрагиме Каргбо и т.д. Зачем покупать других «котов в мешке», если никак не удается разобраться с имеющимися?

На покупку же легионеров по-настоящему высокого уровня и качества, вроде того-таки Витиньо, у «Динамо» и Игоря Суркиса нынче не так много денег, а также желания их тратить. Не даром президент «бело-синих» в одном из последних интервью ясно заявил, что нынешние доходы клуба вовсе не означают необходимость затрат в том же уровне, ведь надо компенсировать все прежние растраты инвесторов, которые были весьма и весьма солидными, особенно если закапываться в историю и добираться до периода «правления» Олега Блохина…

Подписывать же новичков исключительно ради самого процесса и количества Мирча не хочет, так как для него каждая подобная неудача будет означать репутационные проблемы. В этой связи практически беспроигрышный вариант – ставка на клубных воспитанников, к чему и прибег Мирча. Если молодежь даст результат, то тренера будут носить на руках (по крайней мере, большинство болельщиков «Динамо», за вычетом ультрас, проявляющих крайне непримиримую позицию по отношению к присутствию румынского тренера в стане «бело-синих), если нет, то и ругать сильно не будут, ведь денег Луческу не тратил, а доверие юным «академикам» - благородное дело.



ФК Динамо. Илья Шкурин

3. Не видит целесообразности вложений в долгосрочной перспективе

Вероятнее всего, для Луческу работа в «Динамо» - последняя перед завершением активной тренерской карьеры. Это означает, что румынский специалист хочет решать текущие вопросы, стоящие перед клубом, а не выстраивать проект в долгую. Стало быть, в приоритете сейчас для Мирчи – следующие год-два, в течение которых он, согласно контракту, планирует оставаться на должности.

Так уж совпало, что еще по итогам минувшего сезона Украина выпала из топ-10 в таблице коэффициентов УЕФА, а потому с сезона-2022/23 чемпион страны не будет иметь гарантированного места в группе Лиги чемпионов. О том, насколько важно с экономической точки зрения пребывание там сказано и пересказано слишком много, чтобы сейчас повторяться. Поэтому глобально, если не брать имиджевые и амбициозные аспекты вопроса, первое место в УПЛ-2021/22 уже не значит столь много, как раньше. И чемпиону, и вице-чемпиону Украины в следующем сезоне придется преодолевать квалификационные раунды, чтобы сыграть в основной сетке Лиги чемпионов. Да, через путь чемпионов сделать это, как минимум на бумаге, проще, но и сенсаций ведь никто не отменял, тем более, что в славной истории отечественного футбола последних лет свежи в памяти случаи с «Тимишоарой», «Янг Бойз», «Туном»…

Так что серьезно тратиться сейчас на новичков для «Динамо» вряд ли имеет смысл. Побороться за «золото» УПЛ с нынешним «Шахтером» способен и текущий кадровый подбор игроков в киевской команде, а подписывать звезд типа Давида Нереса, как это делают «горняки», нужно или ради удовлетворения амбиций руководства, или с прицелом на долгосрочную перспективу, о чем Луческу в его годы вряд ли думает, и что, по сути, является главным объективным минусом румына на посту наставника киевлян.

4. Планирует вскоре отойти от дел

Есть и еще один вариант, который сейчас кажется малореальным, но никто не знает, как сложится жизнь, и какие планы на нее у нынешнего наставника «Динамо». Несмотря на то, что контракт Мирчи Луческу с «бело-синими» рассчитан до лета 2024 года, вероятность летнего ухода румынского коуча будет возрастать с каждым сезоном просто в силу объективных факторов, ключевым из которых вновь-таки является возраст.



ФК Динамо

Если предположить, что Луческу решил для себя закончить с тренерством после нынешнего сезона, то и активничать на рынке сейчас для него было бы проявлением неуважения к клубу и своему преемнику. Зачем брать новичков под свои взгляды, если вскоре они могут оказаться неугодными новому тренеру? В конце концов, Мирча может даже не задумываться над окончанием карьеры в футболе, а просто пожелать еще раз сменить обстановку и получить новый вызов – к примеру, в «Фенербахче» о его приглашении уже задумались, да и сам румын очень тепло недавно высказался в сторону всего турецкого футбола и тамошних болельщиков…