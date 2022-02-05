1,7 млн за капитана. Динамо сделало официальное предложение Шерифу

Киевское «Динамо» сделало официальное предложение тираспольскому «Шерифу» по приобретению центрального защитника Густаво Дуланто. Об этом сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside.



По информации источника, предложенная сумма составляет €1,7 млн.



26-летний Дуланто – капитан «Шерифа», в текущем сезоне сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт действует еще полтора года, Transfermarkt оценивает игрока в €1,5 млн.



Отметим, что Густаво, рост которого составляет 1.96 м, в рамках группового раунда Лиги чемпионов сыграл в обоих матчах против донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что «Динамо» предложит €1,5 млн.