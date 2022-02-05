1,7 млн за капитана. Динамо сделало официальное предложение Шерифу

Киевское «Динамо» сделало официальное предложение тираспольскому «Шерифу» по приобретению центрального защитника Густаво Дуланто. Об этом сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside.
По информации источника, предложенная сумма составляет €1,7 млн.
26-летний Дуланто – капитан «Шерифа», в текущем сезоне сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт действует еще полтора года, Transfermarkt оценивает игрока в €1,5 млн.
Отметим, что Густаво, рост которого составляет 1.96 м, в рамках группового раунда Лиги чемпионов сыграл в обоих матчах против донецкого «Шахтера».
Ранее сообщалось, что «Динамо» предложит €1,5 млн.
Источник — Telegram
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Что самое смешное , вчера столько же аккаунтов ему забанили на онлайне матча Металлиста
Вот жизнь насыщенная у человека
Но по факту это 🪵 и двух не стоит
Побольше бы в шахтёр таких « топов» вам тогда и купленные судейки в УПЛ не помогут
И перестань мучать гугл переводчик
Но по факту это 🪵 и двух не стоит
Северная наверное
Северная наверное
У человека что ни день - праздник, есть повод выпить
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