1,7 млн за капитана. Динамо сделало официальное предложение Шерифу

Киевляне планируют подписать перуанца Густаво Дуланто

  • 05.02.2022 12:48
  • 4974 просмотра
  • 58 комментариев
1,7 млн за капитана. Динамо сделало официальное предложение Шерифу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Густаво Дуланто

Киевское «Динамо» сделало официальное предложение тираспольскому «Шерифу» по приобретению центрального защитника Густаво Дуланто. Об этом сообщает телеграм-канал Динамо Киев Inside.
 
По информации источника, предложенная сумма составляет €1,7 млн.
 
26-летний Дуланто – капитан «Шерифа», в текущем сезоне сыграл 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его контракт действует еще полтора года, Transfermarkt оценивает игрока в €1,5 млн.
 
Отметим, что Густаво, рост которого составляет 1.96 м, в рамках группового раунда Лиги чемпионов сыграл в обоих матчах против донецкого «Шахтера».

Ранее сообщалось, что «Динамо» предложит €1,5 млн.

Источник — Telegram

(44 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    ĴØЌÉŔ, 05.02.2022 13:18
    +4
    Trollface, 05.02.2022 13:08
    Высокий, как раз на место Родригеша.
    Родригеш цз?
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    realpidrid, 05.02.2022 13:10
    +4
    Очень даже неплохо, это лучше непонятных бразильцев. В ЛЧ хорошо смотрелся.
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    roman_kros, 05.02.2022 13:17
    +3
    Не продасть Шериф так дешево. 3-5 захоче, і це нормальна ціна. Гравець непоганий.
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 05.02.2022 13:51 (изменен)
    +2
    Тимофеюк бедняга с 5 аккаунтов на одной ветке строчит
    Что самое смешное , вчера столько же аккаунтов ему забанили на онлайне матча Металлиста
    Вот жизнь насыщенная у человека
    Ссылка
    IgorDK, 05.02.2022 13:40 (изменен)
    +2
    Ещё ничего не известно, купят - хорошо, сейчас сделали только предложение, кротам кинули кость чтоб скучно не было, теперь оглодают по очереди
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 05.02.2022 14:13
    +1
    fuxkdynamo, 05.02.2022 14:12
    за 180 миллиардов, чего ж вы дырявые такие брехливые все
    За 12 если быть точным
    Но по факту это 🪵 и двух не стоит
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    fuxkdynamo, 05.02.2022 14:12
    +1
    ZportUA, 05.02.2022 13:53
    Марлон за 18млн - вот это супер игрок. Подольше держите у себя и почаще в основу ставьте
    за 180 миллиардов, чего ж вы дырявые такие брехливые все
    Ссылка
    online
    Шубы в цене, 05.02.2022 14:05
    +1
    Финал ЧМ Украина - Корея комментатор... в СОСТАВЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НЕТ НИ ОДНОГО КИЕВЛЯНИНА... Опровергайте...
    Ссылка
    online
    KoPoJIb_KpoToB, 05.02.2022 14:05
    +1
    Топ трансфер. Очередной рекорд на трансферном рынке Украины.
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 05.02.2022 13:54
    +1
    Face Control, 05.02.2022 13:53
    Марлон мировой топ, ты права.

    Побольше бы в шахтёр таких « топов» вам тогда и купленные судейки в УПЛ не помогут
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    online
    ZportUA, 05.02.2022 13:48
    +1
    Face Control, 05.02.2022 13:46
    Шпротиха, солнышко ты моё любимое, яхонтовый зайчик ты мой, скажи, пожалуйста, почему о твоих героях уже все забыли, об этих автобусниках, даже такая как ты понимает, что о таких выскочках быстро забывают, так вот, почему о них все забыли, а о Великом Шахтёре все помнят и Великий Шахтёр любит ВЕСЬ мир?
    Ты про какой шахтер? Про карагандистский, или солигорский?
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    online
    ZportUA, 05.02.2022 13:42 (изменен)
    +1
    Face Control, 05.02.2022 13:41
    Не, ну это как раз уровень автобусников из Кипра.
    Тимофеючка, напомнить тебе, что молдоване сделали с мариупольскими бибизянами в ЛЧ? Или то другое?)
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    online
    ZportUA, 05.02.2022 13:41
    +1
    IgorDK, 05.02.2022 13:40
    Ещё ничего не известно, купят - хорошо, сейчас сделали только предложение, кротам кинули кость чтоб скучно не было, теперь оглодают по очереди
    И гавкают как шавки подзаборные
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 05.02.2022 14:16
    0
    aleks 2385, 05.02.2022 14:14
    Бачу глотаєш тут часто, даже не спльовуєш. Не набридло тут смоктати у всіх? Чи то ти таке полюбляєш?
    Ты кроме ширинки на уровне глаз ничего уже давно не видел , не рассказывай сказки.
    И перестань мучать гугл переводчик
    Ссылка
    online
    aleks 2385, 05.02.2022 14:14 (изменен)
    0
    ___FunnyCat, 05.02.2022 14:13
    За 12 если быть точным
    Но по факту это 🪵 и двух не стоит
    Бачу глотаєш тут часто, даже не спльовуєш. Не набридло тут смоктати у всіх? Чи то ти таке полюбляєш?
    Ссылка
    online
    ZportUA, 05.02.2022 14:14
    0
    ___FunnyCat, 05.02.2022 14:12
    У него Украина - Корея играют сейчас
    Северная наверное
    У них, в оккупации, по расея24 будут рассказывать, что кацапы чемпионы мира, и в финале у северной кореи выиграли
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 05.02.2022 14:12
    0
    ZportUA, 05.02.2022 14:09
    У керченской тимофеючки следующая стадия маразма - переписка сам с собой
    У него Украина - Корея играют сейчас
    Северная наверное
    Ссылка
    fuxkdynamo, 05.02.2022 14:10
    0
    ZportUA, 05.02.2022 13:56
    Продать Коваленко за 300тысяч - вот это было позорище. Лучший игрок за всю историю академии
    а чего 300 000-то, пиши уже 100 грывень, брехать так брехать
    Ссылка
    online
    ___FunnyCat, 05.02.2022 14:07
    0
    Шубы в цене, 05.02.2022 14:05
    Финал ЧМ Украина - Корея комментатор... в СОСТАВЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НЕТ НИ ОДНОГО КИЕВЛЯНИНА... Опровергайте...
    У Тимофеючки финал сегодня оказывается
    У человека что ни день - праздник, есть повод выпить
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    online
    Шубы в цене, 05.02.2022 14:06
    0
    ___FunnyCat, 05.02.2022 14:05
    Олег , пиши с одного аккаунта , все знают про десятки твоих аккаунтов и предпочтения к стульям вверх ногами
    Ссылка
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