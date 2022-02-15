Фенербахче может сделать предложение Мирче Луческу

Боссу стамбульского клуба порекомендовали обратиться к опытному румыну

  • 15.02.2022 09:45
  • 2745 просмотров
  • 13 комментариев
Фенербахче может сделать предложение Мирче Луческу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Руководство турецкого «Фенербахче» пребывает в активных поисках нового главного тренера для первой команды на следующий сезон.

В настоящее время коллектив возглавляет 60-летний Исмаил Картал, однако его контракт рассчитан до конца сезона и изначально этот специалист рассматривался боссами клуба как временщик.

По имеющейся информации, один из советников президента «Фенербахче» Али Коча предложил боссу рассмотреть возможность приглашения в клуб главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.

Пока мнение Коча по этому поводу неизвестно, однако предполагается, что стамбульский клуб действительно может сделать предложение Луческу, если в ближайшее время не достигнет взаимопонимания с кем-то из троицы приоритетных кандидатов, в которую входят Йоахим Лев, Жорже Жезуш и Кука.

Ранее Мирча Луческу в общении с прессой заявил, что только в Турции фанаты соперника относились к нему хорошо. В этой стране, напомним, румынский специалист успел поработать с «Галатасараем» и «Бешикташем».

Источник — Yeni Asir

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Istm, 15.02.2022 10:06
    +4
    SandroKing, 15.02.2022 10:02
    Все возможно. И у Реброва летом заканчивается контракт.
    так і не зрозумів, чому багато людей вірять у тренерські якості Реброва.
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    Ivan Vismutenko, 15.02.2022 10:04
    +3
    Мирча не верит во всякие вторжения и потому останется в Динамо.
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    Etana, 15.02.2022 10:08
    +2
    А зачем ему менять ДК на какой то Фенербахче?
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    potemkin78, 15.02.2022 10:32
    +1
    а кто сказал что Реброва шейхи летом отпустят? он 6 месяц у них лучший тренер
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    Умник, 15.02.2022 10:19
    +1
    SandroKing, 15.02.2022 10:02
    Все возможно. И у Реброва летом заканчивается контракт.
    Но нам лепят Шеву.
    А хочется вообще иностранца.
    Ссылка
    online
    Тарас Чубак, 15.02.2022 10:54
    0
    Умник, 15.02.2022 10:19
    Но нам лепят Шеву.
    А хочется вообще иностранца.
    Навряд, Сурок вже казав що не розглядають, та так воно і виглядає. Але що поганого у цьому? Якщо не Мірча то це норм варіант. А закордонного спеціаліста навряд чекати, максимум щось типу Хацкевича.
    Ссылка
    Palyc, 15.02.2022 10:52
    0
    А може не зробити.
    Ссылка
    Умник, 15.02.2022 09:53
    0
    Тогда нам нюхача
    Ссылка
    zzg77, 15.02.2022 11:17
    -1
    А почему не сделать предложение лучшему тренеру современности - сеньору Де Зебри???
    Ссылка
    online
    SandroKing, 15.02.2022 10:02
    -1
    Все возможно. И у Реброва летом заканчивается контракт.
    Ссылка
    Funnycat--, 15.02.2022 10:10
    -2
    Та не , спасибо , а нам Лесик очередной ?
    Пусть Фенер в шахтёр обратится , там вон лучший тренер галактики сидит на чемоданах .
    Ссылка
    Funnycat--, 15.02.2022 10:58
    -3
    Тарас Чубак, 15.02.2022 10:54
    Навряд, Сурок вже казав що не розглядають, та так воно і виглядає. Але що поганого у цьому? Якщо не Мірча то це норм варіант. А закордонного спеціаліста навряд чекати, максимум щось типу Хацкевича.
    Шева норм вариант только в комплекте с Мальдерой и Тассоти
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    Андрій Машко, 15.02.2022 10:25
    -3
    Рівень цигана вже років 8-10 як сидіти в будці і підгавкувати
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