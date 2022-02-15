Фенербахче может сделать предложение Мирче Луческу

Руководство турецкого «Фенербахче» пребывает в активных поисках нового главного тренера для первой команды на следующий сезон.

В настоящее время коллектив возглавляет 60-летний Исмаил Картал, однако его контракт рассчитан до конца сезона и изначально этот специалист рассматривался боссами клуба как временщик.

По имеющейся информации, один из советников президента «Фенербахче» Али Коча предложил боссу рассмотреть возможность приглашения в клуб главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу.

Пока мнение Коча по этому поводу неизвестно, однако предполагается, что стамбульский клуб действительно может сделать предложение Луческу, если в ближайшее время не достигнет взаимопонимания с кем-то из троицы приоритетных кандидатов, в которую входят Йоахим Лев, Жорже Жезуш и Кука.

Ранее Мирча Луческу в общении с прессой заявил, что только в Турции фанаты соперника относились к нему хорошо. В этой стране, напомним, румынский специалист успел поработать с «Галатасараем» и «Бешикташем».