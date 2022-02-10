ЛУЧЕСКУ: «Только в Турции болельщики соперника хорошо относились ко мне»

В Украине у Мирчи все отнюдь не столь радужно

  • 10.02.2022 11:44
  • 650 просмотров
  • 1 комментарий
ЛУЧЕСКУ: «Только в Турции болельщики соперника хорошо относились ко мне»
© webaslan.com. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, который в настоящее время вместе с командой пребывает на сборе в Турции, лестно отозвался о тамошнем футболе и отношении к нему со стороны фанатов.

«Только в Турции болельщики соперника хорошо относились ко мне. Когда я приехал в «Бешикташ» из «Галатасарая», болельщики «Галатасарая» аплодировали мне в первой игре на «Али Сами Йен». Я никогда не смогу забыть этого. Для меня это была невероятная атмосфера. Потрясающе. Они хорошо знают футбол, они тесно связаны с ним. Они хорошо следят за футболистами. Они умеют чествовать игроков. Безусловно, они создавали большое давление в некоторых матчах. Это, конечно, положительно отразилось на желании команды бороться. Я люблю турецкий футбол. Я всегда был счастлив быть частью турецкого футбола и горжусь своей футбольной карьерой в Турции», - заявил Луческу.

Ранее Мирча Луческу сказал, что ультрас киевского «Динамо» плохо к нему относятся, так как не могут простить румынскому тренеру 12 лет страданий, в течение которых тот возглавлял донецкий «Шахтер».

Источник — webaslan.com

(3 голоса)

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Комментарии
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    Kapitoshka, 10.02.2022 11:55
    0
    Певно там термін зрада не відомий?
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