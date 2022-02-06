Мирча ЛУЧЕСКУ: «Некоторые фаны Динамо не могут забыть 12 лет страданий»

Румынский тренер считает, что своим возвращением взбодрил весь украинский футбол

  • 06.02.2022 18:33
  • 1242 просмотра
  • 8 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Некоторые фаны Динамо не могут забыть 12 лет страданий»
© gsp.ro. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о фанатах «бело-синих», которые не поддерживают его пребывание в столичном клубе.

- Несмотря на успехи, все равно есть группа болельщиков «Динамо», которые бросают вам вызов! Некоторые фанаты вообще отказываются от поддержки…
- Речь о небольшой их части. Это дело чести. Я уже давно не обращаю на них внимания. Сперва я им аплодировал, улыбался. Но я уже не обращаю на них внимания. Они не могут забыть 12 лет страданий. Из-за моего присутствия в команде противника. Это неважно, это небольшая группа болельщиков киевского «Динамо». Я уважаю всех. Пока во всем этом есть уважение, я не возражаю против вызовов.

- У вас нет...
- Меня интересуют мои отношения с игроками и руководством клуба. Также с другими клубами или с Лигой и Федерацией. Откуда у меня уважение к соперникам? В спорте важнее кто второй, а не обязательно первый. Потому что ценность первого определяется вторым. Я помню необычайное соперничество между Джино Бартали и Фаусто Коппи (итальянские профессиональные велогонщики 40-50-х годов минувшего века – прим. Sport.ua). Без конкуренции не обойтись, это единственный способ сохранить гонку. Что могло бы быть, если б я не поехал в Украину? «Шахтер» выиграл с разницей в 23 очка и, вероятно, продолжил бы доминировать дальше. Но мое присутствие взбодрило весь украинский футбол. И мы показали, что можно добиваться успеха, не тратя много денег. Но со страстью и организацией.

Источник — Gazeta Sporturilor

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Cartman, 06.02.2022 19:10
    0
    Евгений Кедров, 06.02.2022 18:59
    Мирча лучший! А г-н Палкин теперь не знает что делать с бронзовым монументом Луческу. Ибо не..й было так поступать с Мирчей, думали, что уже свое старик сказал, лучше найдут?! Шахта мне родная, но я рад очень за Мирчу, он настоящий и сразу поддерживал его в ДК!
    Как поступать ? Его что до смерти нужно было держать ? Да и чего он такого достиг что бы жалеть ?
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    online
    Cartman, 06.02.2022 19:07
    0
    Красава . 12 лет унижений а потом он стал лучшим чем зброд динамовских сердец .
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    kadaad, 06.02.2022 19:03
    0
    А они, что, закончились?. Одно очко в группе ЛЧ!!!
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    online
    porvy-pykan, 06.02.2022 19:12
    -1
    Да они всегда страдают
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    Евгений Кедров, 06.02.2022 18:59
    -1
    Мирча лучший! А г-н Палкин теперь не знает что делать с бронзовым монументом Луческу. Ибо не..й было так поступать с Мирчей, думали, что уже свое старик сказал, лучше найдут?! Шахта мне родная, но я рад очень за Мирчу, он настоящий и сразу поддерживал его в ДК!
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    online
    porvy-pykan, 06.02.2022 19:14
    -2
    Cartman, 06.02.2022 19:07
    Красава . 12 лет унижений а потом он стал лучшим чем зброд динамовских сердец .
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    online
    ___FunnyCat, 06.02.2022 19:08
    -2
    Та же мантра про 12 лет, что и повторяют донецкие алкоголики на этом сайте
    Что успортвнын успехи, что медийные тезисы - все делал румын
    Нет румына шахтёр стал мешком - посмешищем без стратегии плана и рисунка
    ——
    Ну а по поводу страданий , был бы Луческу уже до конца честен и рассказал бы сколько из тех страданий доставляли ручные судьи ахметова
    —-
    Зря он держит этот пиетет к бывшему клубу , там никто его не заслуживает
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    aleks 2385, 06.02.2022 18:50
    -2
    страждання
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