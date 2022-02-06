Мирча ЛУЧЕСКУ: «Некоторые фаны Динамо не могут забыть 12 лет страданий»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу высказался о фанатах «бело-синих», которые не поддерживают его пребывание в столичном клубе.

- Несмотря на успехи, все равно есть группа болельщиков «Динамо», которые бросают вам вызов! Некоторые фанаты вообще отказываются от поддержки…

- Речь о небольшой их части. Это дело чести. Я уже давно не обращаю на них внимания. Сперва я им аплодировал, улыбался. Но я уже не обращаю на них внимания. Они не могут забыть 12 лет страданий. Из-за моего присутствия в команде противника. Это неважно, это небольшая группа болельщиков киевского «Динамо». Я уважаю всех. Пока во всем этом есть уважение, я не возражаю против вызовов.

- У вас нет...

- Меня интересуют мои отношения с игроками и руководством клуба. Также с другими клубами или с Лигой и Федерацией. Откуда у меня уважение к соперникам? В спорте важнее кто второй, а не обязательно первый. Потому что ценность первого определяется вторым. Я помню необычайное соперничество между Джино Бартали и Фаусто Коппи (итальянские профессиональные велогонщики 40-50-х годов минувшего века – прим. Sport.ua). Без конкуренции не обойтись, это единственный способ сохранить гонку. Что могло бы быть, если б я не поехал в Украину? «Шахтер» выиграл с разницей в 23 очка и, вероятно, продолжил бы доминировать дальше. Но мое присутствие взбодрило весь украинский футбол. И мы показали, что можно добиваться успеха, не тратя много денег. Но со страстью и организацией.