«Это имело значение». Луческу назвал секрет успеха с Динамо

Мирча поведал, как ему удалось вернуть киевлян на вершину украинского футбола

  • 06.02.2022 18:13
  • 3174 просмотра
  • 3 комментария
«Это имело значение». Луческу назвал секрет успеха с Динамо
© ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пообщался с румынской прессой, среди прочего раскрыв секрет своего успеха с командой, которая в минувшем году выиграла чемпионат и Кубок Украины, а также уже два раза сыграла в основной сетке Лиги чемпионов.

- Вам удалось трансформировать «Динамо», переживавшее период застоя, совсем без серьезных затрат – ставкой на молодежь и украинцев. Какой рецепт успеха?
- Правильно, большинство наших игроков – украинцы. Я всегда доверял футболистам, где бы я ни был. Я нигде не просил специальных трансферов. Даже в «Шахтере». Конечно, если оценивать через 5-7 лет, когда эти игроки выросли и достигли необыкновенного уровня, то многие скажут, что нам с ними повезло. Но это не так!

- Почему?
- Эти игроки пришли ко мне, когда им было по 18-19 лет. В киевском «Динамо» в какой-то момент, после моего отъезда из Украины, произошли изменения. Клуб отказался от игроков, которые хорошо выступали, от игроков, получивших международное признание, очень хороших игроков. Многие из них стали старше. Я веду речь о Виде, Данило Силве, Драговиче, Велозу, который сейчас является капитаном «Вероны», Ярмоленко, Гусеве, Мбокани. Они отказались от них и пошли дальше. «Динамо» только пыталось купить и начать успешную историю с опытными игроками. В споре с «Шахтером» на тот момент они проиграли, зашли очень высоко с некоторыми расходами, которые потом давали о себе знать. Так они пришли к выводу, что играть нужно только с игроками из своей академии.

- А если говорить о вашей сегодняшней работе?
- Да, но за 5 лет они ничего не достигли, международных выступлений у них тоже не было. А разница с «Шахтером» в сезоне, предшествовавшем моему приходу, составила 23 очка. Я думаю, что имело значение то доверие, которое я оказывал игрокам. Они не могли быть бесполезными для киевского «Динамо». Но им нужна была важная психологическая поддержка. С этой молодой командой мы подходили к каждому соревнованию с большой уверенностью. Сразу на это последовала реакция из «Шахтера», который на 50 миллионов евро купил новых игроков. Они также привели Де Дзерби – хорошего тренера, так что им удалось сохранить баланс в этом сезоне.

- Говоря об этой стратегии, в чем ключ к успеху? В Европе найдется несколько команд-чемпионов с таким низким средним возрастом. Может быть, это «Аякс» и «Зальцбург». В «Стяуа» подобный подход не работает.
- Посмотрите на «Барселону», которая старается добиваться успеха с молодыми игроками и терпит неудачу. Ни на международном уровне, ни на уровне чемпионата Испании у них нет успехов. Вместо этого «Бенфика» преуспела, даже если говорить о нашей группе Лиги чемпионов. И как она это сделала? С Отаменди, Вертонгеном, Жилберту или Жоау Мариу. В общем, так и есть, топовые команды стараются поддерживать свой уровень за счет очень опытных игроков.

- Но ведь они стоят денег!
- Верно! По этой причине затраты на некоторых игроков выросли в геометрической прогрессии. «Бавария» пытается делать ставку на что-то подобное, но не всегда это использует. У них есть Левандовски и Мюллер. Они остаются ключевыми фигурами. Вы не можете просто построить команду с молодыми игроками. Вы должны найти сбалансированное решение, которое позволит молодым игрокам расти, но вы также должны думать о немедленной производительности и результатах, которые могут дать только опытные игроки.

Источник — Gazeta Sporturilor

(23 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Stelios Komnin, 06.02.2022 18:59
    +1
    Донецк потратился на новичков, потому что пришло время старых убирать с состава, а не успехов Киева. Да и 23 очка не показатель. По сути на том же уровне и остались. А вот Донецк глянуть интересно, может отойдут от практики покупки бразильцев.
    Ссылка
    Володимир Ляшенко, 06.02.2022 19:17
    0
    Яка в чорта вершина??? Група Ліги Чемпіонів показала, яка "вершина". Динамо було одним з найгірших з усіх 32 команд. Гіршими були лише Бешикташ та Мальме, чи я когось забув?
    Ссылка
    Ramzzte, 06.02.2022 18:48
    -1
    Яка вершина футболу? Вони Ло там в бреду?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности