«Это имело значение». Луческу назвал секрет успеха с Динамо

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу пообщался с румынской прессой, среди прочего раскрыв секрет своего успеха с командой, которая в минувшем году выиграла чемпионат и Кубок Украины, а также уже два раза сыграла в основной сетке Лиги чемпионов.

- Вам удалось трансформировать «Динамо», переживавшее период застоя, совсем без серьезных затрат – ставкой на молодежь и украинцев. Какой рецепт успеха?

- Правильно, большинство наших игроков – украинцы. Я всегда доверял футболистам, где бы я ни был. Я нигде не просил специальных трансферов. Даже в «Шахтере». Конечно, если оценивать через 5-7 лет, когда эти игроки выросли и достигли необыкновенного уровня, то многие скажут, что нам с ними повезло. Но это не так!

- Почему?

- Эти игроки пришли ко мне, когда им было по 18-19 лет. В киевском «Динамо» в какой-то момент, после моего отъезда из Украины, произошли изменения. Клуб отказался от игроков, которые хорошо выступали, от игроков, получивших международное признание, очень хороших игроков. Многие из них стали старше. Я веду речь о Виде, Данило Силве, Драговиче, Велозу, который сейчас является капитаном «Вероны», Ярмоленко, Гусеве, Мбокани. Они отказались от них и пошли дальше. «Динамо» только пыталось купить и начать успешную историю с опытными игроками. В споре с «Шахтером» на тот момент они проиграли, зашли очень высоко с некоторыми расходами, которые потом давали о себе знать. Так они пришли к выводу, что играть нужно только с игроками из своей академии.

- А если говорить о вашей сегодняшней работе?

- Да, но за 5 лет они ничего не достигли, международных выступлений у них тоже не было. А разница с «Шахтером» в сезоне, предшествовавшем моему приходу, составила 23 очка. Я думаю, что имело значение то доверие, которое я оказывал игрокам. Они не могли быть бесполезными для киевского «Динамо». Но им нужна была важная психологическая поддержка. С этой молодой командой мы подходили к каждому соревнованию с большой уверенностью. Сразу на это последовала реакция из «Шахтера», который на 50 миллионов евро купил новых игроков. Они также привели Де Дзерби – хорошего тренера, так что им удалось сохранить баланс в этом сезоне.

- Говоря об этой стратегии, в чем ключ к успеху? В Европе найдется несколько команд-чемпионов с таким низким средним возрастом. Может быть, это «Аякс» и «Зальцбург». В «Стяуа» подобный подход не работает.

- Посмотрите на «Барселону», которая старается добиваться успеха с молодыми игроками и терпит неудачу. Ни на международном уровне, ни на уровне чемпионата Испании у них нет успехов. Вместо этого «Бенфика» преуспела, даже если говорить о нашей группе Лиги чемпионов. И как она это сделала? С Отаменди, Вертонгеном, Жилберту или Жоау Мариу. В общем, так и есть, топовые команды стараются поддерживать свой уровень за счет очень опытных игроков.

- Но ведь они стоят денег!

- Верно! По этой причине затраты на некоторых игроков выросли в геометрической прогрессии. «Бавария» пытается делать ставку на что-то подобное, но не всегда это использует. У них есть Левандовски и Мюллер. Они остаются ключевыми фигурами. Вы не можете просто построить команду с молодыми игроками. Вы должны найти сбалансированное решение, которое позволит молодым игрокам расти, но вы также должны думать о немедленной производительности и результатах, которые могут дать только опытные игроки.