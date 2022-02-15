Фиаско Украины в Пекине, Ястремская и Костюк вышли в основу турнира в Дубае

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 14 февраля.

1. Надежда умирает предпоследней. Как прошел 10-й день ОИ. Обозреватель Sport.ua – о десятом дне Олимпиады в Пекине.

2. Норвегия, Германия, США. Медальный зачет после 10-го дня Олимпиады. На Олимпийских играх 2022 в Пекине разыграно 69 комплектов наград.

3. Определен соперник Динамо U-19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф молодежного турнира.

4. Месть за Австралию. Ястремская переиграла Бренгл в Дубае и прошла в основу. Даяна стала победильницей квалификации.

5. МИД Италии предупредил. Де Дзерби может покинуть Шахтер. На Апеннинах боятся за судьбу соотечественников из-за потенциального вторжения армии РФ в Украину.

6. Возвращение датского гения. Что ждет Кристиана Эриксена в Брентфорде. В последний день января «пчелы» подписали со звездным полузащитником шестимесячный контракт…

7. Марта Костюк пробилась в основу крупного турнира в Дубае. Украинка уверенно переиграла британку Хэрриет Дарт.

8. Это фиаско. Украина проиграла Ямайке в бобслее. Лидия Гунько заняла последнее, 20 место.

9. Фигурное катание. Украинцы заняли последнее место в танцах на льду. Александра Назарова и Максим Никитин получили самые низкие оценки.

10. Финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга в случае вторжения России. УЕФА следит за политической ситуацией.