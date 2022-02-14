Определен соперник Динамо U-19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

14 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА, которая определила дальнейшую турнирную сетку.

В плей-офф сначала будет сыграна стадия 1/8 финала (1 или 2 марта), 8 победителей групп сыграют против 8 победителей стыковых матчей. Далее: 1/4 финала (15 или 16 марта), 1/2 финала (22 апреля, Ньон), финал (25 апреля, Ньон).

Киевское «Динамо» U-19, которое прошло испанский «Депортиво» в серии пенальти, узнало соперника в 1/8 финала.

Оппонентом киевлян на этой стадии будет «Спортинг» (Португалия). Команда Игоря Костюка проведет поединок дома, в Киеве, 1 или 2 марта.

В случае успеха динамовцы, снова на домашней арене, сыграют в 1/4 финала против победителя пары «Мидтьюлланд» (Дания) – «Бенфика» (Португалия). Четвертьфинальная игра пройдет 15 или 16 марта.

Все стадии плей-офф играются в формате из одного матча. ﻿Полуфиналы и финал пройдут 22 и 25 апреля соответственно на стадионе «Коловрей» в Ньоне.

Юношеская лига УЕФА 2021/22

Даты матчей

1/8 финала: 1/2 марта

1/4 финала: 15/16 марта

1/2 финала: 22 апреля, Ньон

Финал: 25 апреля, Ньон

Жеребьевка 1/8 финала

Ливерпуль (Англия) – Генк (Бельгия) Реал Мадрид (Испания) – Атлетико (Испания) АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ювентус (Италия) Динамо Киев (Украина) – Спортинг (Португалия) Манчестер Юнайтед (Англия) – Боруссия Дортмунд (Германия) РБ Зальцбург (Австрия) – Жилина (Словакия) ПСЖ (Франция) – Севилья (Испания) Мидтьюлланд (Дания) – Бенфика (Португалия)

Жеребьевка 1/4 финала

Победитель матча 3 – Победитель матча 1 Победитель матча 7 – Победитель матча 6 Победитель матча 4 – Победитель матча 8 Победитель матча 5 – Победитель матча 2

Жеребьевка 1/2 финала

Победитель матча 1 – Победитель матча 3 Победитель матча 4 – Победитель матча 2

Жеребьевка финала