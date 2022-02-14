Определен соперник Динамо U-19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф молодежного турнира

  • 14.02.2022 13:17
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  • 7 комментариев
Определен соперник Динамо U-19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
© УЕФА

14 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА, которая определила дальнейшую турнирную сетку.

В плей-офф сначала будет сыграна стадия 1/8 финала (1 или 2 марта), 8 победителей групп сыграют против 8 победителей стыковых матчей. Далее: 1/4 финала (15 или 16 марта), 1/2 финала (22 апреля, Ньон), финал (25 апреля, Ньон).

Киевское «Динамо» U-19, которое прошло испанский «Депортиво» в серии пенальти, узнало соперника в 1/8 финала.

Оппонентом киевлян на этой стадии будет «Спортинг» (Португалия). Команда Игоря Костюка проведет поединок дома, в Киеве, 1 или 2 марта.

В случае успеха динамовцы, снова на домашней арене, сыграют в 1/4 финала против победителя пары «Мидтьюлланд» (Дания) – «Бенфика» (Португалия). Четвертьфинальная игра пройдет 15 или 16 марта.

Все стадии плей-офф играются в формате из одного матча. ﻿Полуфиналы и финал пройдут 22 и 25 апреля соответственно на стадионе «Коловрей» в Ньоне.

Юношеская лига УЕФА 2021/22

Даты матчей

  • 1/8 финала: 1/2 марта
  • 1/4 финала: 15/16 марта
  • 1/2 финала: 22 апреля, Ньон
  • Финал: 25 апреля, Ньон

Жеребьевка 1/8 финала

  1.  Ливерпуль (Англия) –  Генк (Бельгия)
  2.  Реал Мадрид (Испания) –  Атлетико (Испания)
  3.  АЗ Алкмаар (Нидерланды) –  Ювентус (Италия)
  4.  Динамо Киев (Украина) –  Спортинг (Португалия)
  5.  Манчестер Юнайтед (Англия) –  Боруссия Дортмунд (Германия)
  6.  РБ Зальцбург (Австрия) –  Жилина (Словакия)
  7.  ПСЖ (Франция) –  Севилья (Испания)
  8.  Мидтьюлланд (Дания) –  Бенфика (Португалия) 

Жеребьевка 1/4 финала

  1. Победитель матча 3 – Победитель матча 1
  2. Победитель матча 7 – Победитель матча 6
  3. Победитель матча 4 – Победитель матча 8
  4. Победитель матча 5 – Победитель матча 2

Жеребьевка 1/2 финала

  1. Победитель матча 1 – Победитель матча 3
  2. Победитель матча 4 – Победитель матча 2

Жеребьевка финала

  • Победитель матча 2 – Победитель матча 1

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Standard, 14.02.2022 13:22
    +9
    А де кривоноге окр?
    Ссылка
    online
    Ретро Футбол, 14.02.2022 13:29
    +8
    Отлично, что в Киеве играют. Обязательно поддержим пацанов!!
    Ссылка
    Maksim Dimitrov, 14.02.2022 13:27
    +8
    Standard, 14.02.2022 13:22
    А де кривоноге окр?
    Вера православная не велит участвовать
    Ссылка
    Kovalchuk, 14.02.2022 13:36
    +7
    Standard, 14.02.2022 13:22
    А де кривоноге окр?
    Они ещё не доросли до таких стадий турнира
    Ссылка
    Ivan Vismutenko, 14.02.2022 13:44
    -1
    Флаг им в руки. 1-2 марта +2-3*С и поле после копыт Ингульца. Или Петрово на Динамо, а Спортинг на НСК Шахтёра? Ведь там 5-го Шахтёр - Черноморец.
    Ссылка
    Krestovskiy, 14.02.2022 13:26
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    Standard, 14.02.2022 13:22
    А де кривоноге окр?
    В ЛЕ
    Ссылка
    online
    potemkin78, 14.02.2022 13:21
    -11
    если матч в Киеве, то Спортинг очень легко может выйти в следующий круг, и отнють не на футбольном поле
    Ссылка
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