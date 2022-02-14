Определен соперник Динамо U-19 в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

14 февраля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА, которая определила дальнейшую турнирную сетку.
В плей-офф сначала будет сыграна стадия 1/8 финала (1 или 2 марта), 8 победителей групп сыграют против 8 победителей стыковых матчей. Далее: 1/4 финала (15 или 16 марта), 1/2 финала (22 апреля, Ньон), финал (25 апреля, Ньон).
Киевское «Динамо» U-19, которое прошло испанский «Депортиво» в серии пенальти, узнало соперника в 1/8 финала.
Оппонентом киевлян на этой стадии будет «Спортинг» (Португалия). Команда Игоря Костюка проведет поединок дома, в Киеве, 1 или 2 марта.
В случае успеха динамовцы, снова на домашней арене, сыграют в 1/4 финала против победителя пары «Мидтьюлланд» (Дания) – «Бенфика» (Португалия). Четвертьфинальная игра пройдет 15 или 16 марта.
Все стадии плей-офф играются в формате из одного матча. Полуфиналы и финал пройдут 22 и 25 апреля соответственно на стадионе «Коловрей» в Ньоне.
Юношеская лига УЕФА 2021/22
Даты матчей
- 1/8 финала: 1/2 марта
- 1/4 финала: 15/16 марта
- 1/2 финала: 22 апреля, Ньон
- Финал: 25 апреля, Ньон
Жеребьевка 1/8 финала
- Ливерпуль (Англия) – Генк (Бельгия)
- Реал Мадрид (Испания) – Атлетико (Испания)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ювентус (Италия)
- Динамо Киев (Украина) – Спортинг (Португалия)
- Манчестер Юнайтед (Англия) – Боруссия Дортмунд (Германия)
- РБ Зальцбург (Австрия) – Жилина (Словакия)
- ПСЖ (Франция) – Севилья (Испания)
- Мидтьюлланд (Дания) – Бенфика (Португалия)
Жеребьевка 1/4 финала
- Победитель матча 3 – Победитель матча 1
- Победитель матча 7 – Победитель матча 6
- Победитель матча 4 – Победитель матча 8
- Победитель матча 5 – Победитель матча 2
Жеребьевка 1/2 финала
- Победитель матча 1 – Победитель матча 3
- Победитель матча 4 – Победитель матча 2
Жеребьевка финала
- Победитель матча 2 – Победитель матча 1
Источник — Sport.ua
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