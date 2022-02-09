Депортиво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (пен 2:3). Курьезный привоз. Видео голов

В среду, 9 февраля, проходит матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором играют «Депортиво» U-19 (Ла-Корунья, Испания) и «Динамо» U-19 (Киев, Украина).
Игра проходит в Ла-Корунье на поле стадиона «Риасор», начало – в 20:00.
Депортиво U-19 – Динамо U-19. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Наджера, 4 мин.
ГОЛ! 1:1. Царенко, 7 мин.
ГОЛ! 2:1. Рубен Лопес, 26 мин. Курьезная ошибка вратаря
ГОЛ! 2:2. Яцык, 75 мин.
Источник — Sport.ua
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