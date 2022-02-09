Депортиво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (пен 2:3). Курьезный привоз. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

  • 09.02.2022 22:03
  • 8777 просмотров
  • 4 комментария
Депортиво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (пен 2:3). Курьезный привоз. Видео голов
© ФК Динамо Киев

В среду, 9 февраля, проходит матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором играют «Депортиво» U-19 (Ла-Корунья, Испания) и «Динамо» U-19 (Киев, Украина).

Игра проходит в Ла-Корунье ​​на поле стадиона «Риасор», начало – в 20:00.

Депортиво U-19 – Динамо U-19. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Наджера, 4 мин.

ГОЛ! 1:1. Царенко, 7 мин.

ГОЛ! 2:1. Рубен Лопес, 26 мин. Курьезная ошибка вратаря

ГОЛ! 2:2. Яцык, 75 мин.

Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron, 09.02.2022 22:05
    +8
    З перемогою!
    Ссылка
    Alex23, 09.02.2022 22:09
    +5
    icebeer, 09.02.2022 21:50
    Лошара динамовская )))
    Сам ти тупе чмо щей тєм болєє лошара
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    sergej55, 09.02.2022 22:16
    +2
    icebeer, 09.02.2022 21:50
    Лошара динамовская )))
    Ты конченый дебил.
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    online
    icebeer, 09.02.2022 21:50
    -14
    Лошара динамовская )))
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