Депортиво U-19 – Динамо U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка за выход в1/8 финала юношеской Лиги чемпионов

  • 08.02.2022 22:39
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Депортиво U-19 – Динамо U-19. Текстовая трансляция матча
© Динамо Киев

В среду, 9 февраля, состоится стыковой поединок за право сыграть в 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов, в котором будут играть «Депортиво» U-19 (Ла-Корунья, Испания) и «Динамо» U-19 (Киев, Украина). Игра пройдет в Ла-Корунье ​​на поле стадиона «Риасор», начало – в 20:00.

Киевское «Динамо» в группе играло с теми же командами, что и взрослые коллеги, и выступило гораздо успешнее – позади остались «Барселона» и «Бавария», а португальская «Бенфика» сумела опередить киевлян. Второе место в группе дало возможность сыграть в стыковом матче за выход в 1/8 финала – данная стадия состоит из одного матча и проходит на поле команды, идущей по Пути чемпионов. Именно таков испанский клуб - «Депортиво» выиграл национальный чемпионат, поэтому не участвовал в групповом турнире, а соревновался в раундах плей-офф, в которых поочередно прошел польскую «Погонь» и израильское «Маккаби» (Хайфа).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Депортиво» U-19 – «Динамо» U-19.

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Источник — Sport.ua

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