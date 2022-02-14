Финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга в случае вторжения России

УЕФА следит за политической ситуацией

  • 14.02.2022 18:38
  • 2172 просмотра
  • 11 комментариев
Финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга в случае вторжения России
© Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА рассматривает вариант переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Это связано с напряженной политической ситуацией и вероятностью полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Пока что УЕФА переносить финал Лиги чемпионов не планирует. Но организация внимательно следить за развитием политической ситуации.

Напомним, финал Лиги чемпионов запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».

Источник — Football London

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Funnycat--, 14.02.2022 18:55
    +9
    Россия вторглась 8 лет назад
    Ещё тогда цивилизованный мир должен был поставить крест на проведении мировых первенств на ее территории .
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    online
    Ретро Футбол, 14.02.2022 18:59
    +8
    Выглядит как стёб. Какой нах финал? И х нужно из всех турниров исключить и сейчас!!! Пусть на масковии гоняют турнир "кожаный мяч"
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    online
    zhevasil, 14.02.2022 18:52
    +6
    Бла-бла-бла, ЧМ-2018 из России уже перенесли.
    Одни разговоры.
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    Володимир Ляшенко, 14.02.2022 19:24
    +4
    Оті всі так звані "санкції" для РФ до одного місця. Суцільна імітація. От якби "цивілізований світ" та почав арештовувати російські літаки, кораблі, приміщення (коротше, всю власність і кошти) та передавати Україні як компенсацію за відібране в Криму і на Донбасі майно (в тому числі і власність наших підприємців Ахметова, Тарути та інших) - то я розумію, були б справжні санкції. Болючі. І не визнання Госдуми на підставі того, що в її складі два нелегітимні депутати. Невизнання кримчан громадянами Росії на міжнародному рівні...
    Але, я бачу, у "цивілізованого світу" на таке кишка тонка.
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    fedd1979, 14.02.2022 19:17
    +4
    Так прикольно звучить: "може перенести" ))) А може й не перенести? Та відсторонити від будь-яких міжнародних спортивних змагань та й крапка. Хай народ гризе лікті й думає, кого при владі тримає. А то вони "може перенесуть"
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    online
    Chuchelo, 14.02.2022 18:58
    +3
    Уже все порешали когда бабки заплатили этой коррумпированной шаражке.
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    umnuy2, 14.02.2022 20:02
    +1
    Funnycat--, 14.02.2022 18:55
    Россия вторглась 8 лет назад
    Ещё тогда цивилизованный мир должен был поставить крест на проведении мировых первенств на ее территории .
    увы цивилизованый он только для своих граждан-а то что дальше это бизнес интересы и никакой порядочности в политике
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    K.A.R.abas, 14.02.2022 19:57
    +1
    И почему-то все везде говорят "ЕСЛИ"! Когда пойдут реки крови,тогда будут что-то делать. А то что эта мразь не угомонится никогда, пока не почувствует силу, обратку, или пока не здохнет. Нужно долбить его кошельки, олигархов, по выгонять всех детей депутатов из Европы обратно на родину, и это надо делать вчера, и не ждать чего-то.
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    lizerginnn, 14.02.2022 19:45
    0
    Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів заплановано на 28 травня у Санкт-Петербурзі на стадіоні «Крестовський».
    а че Крестовский. Скрепный уже бы назвали
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    vitaha33, 14.02.2022 18:49
    0
    Взагалі заборонити Московії та Білорусі участь у спортивних змаганнях на 10 років у разі вторгнення. Уявіть, який резонанс це викличе всередині Росії, може задуматься "прасті расєянє", що для них несе їх фюрер. Це було б дієво, на мою думку
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    Face Control, 14.02.2022 19:47
    -3
    Комментарий свернут. Показать
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