Финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга в случае вторжения России

УЕФА рассматривает вариант переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Это связано с напряженной политической ситуацией и вероятностью полномасштабного военного вторжения России в Украину.
Пока что УЕФА переносить финал Лиги чемпионов не планирует. Но организация внимательно следить за развитием политической ситуации.
Напомним, финал Лиги чемпионов запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».
Источник — Football London
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Ещё тогда цивилизованный мир должен был поставить крест на проведении мировых первенств на ее территории .
Одни разговоры.
Але, я бачу, у "цивілізованого світу" на таке кишка тонка.
Ещё тогда цивилизованный мир должен был поставить крест на проведении мировых первенств на ее территории .
а че Крестовский. Скрепный уже бы назвали
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