Финал ЛЧ могут перенести из Санкт-Петербурга в случае вторжения России

УЕФА рассматривает вариант переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Это связано с напряженной политической ситуацией и вероятностью полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Пока что УЕФА переносить финал Лиги чемпионов не планирует. Но организация внимательно следить за развитием политической ситуации.

Напомним, финал Лиги чемпионов запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский».