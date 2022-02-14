Возвращение датского гения. Что ждет Кристиана Эриксена в Брентфорде

В последний день января «пчелы» подписали со звездным полузащитником шестимесячный контракт…

  • 14.02.2022 11:52
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Возвращение датского гения. Что ждет Кристиана Эриксена в Брентфорде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

Лето минувшего года запомнилось всем футбольным болельщикам проведением финальной части чемпионата Европы-2020, которая была сдвинута на 12 месяцев вперед из-за обрушившейся на человечество пандемии Covid-19. Однако, помимо блестящей победы национальной сборной Италии на этом турнире, сквозь призму лет фанаты в своей памяти наверняка сохранят еще одно событие, которое едва не стало главной катастрофой всего континентального футбола за последнее время – проблемы со здоровьем полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена.

В матче против Финляндии Эриксен, являвшийся едва ли не главной надеждой и опорой датчан на Евро-2020, внезапно потерял сознание и рухнул на газон. Поспешившие ему на помощь партнеры по команде и медики в течение девяти минут, которые казались вечностью, пытались вернуть Кристиана к жизни, так как у того случилась остановка сердца. К счастью, все завершилось хорошо, и Эриксен вскоре покинул медицинскую койку, но пережил установку кардиостимулятора.

С тех пор, а именно с 12 июня 2021 года, Кристиан Эриксен не появлялся на футбольном поле в официальных поединках. Полузащитник возобновил тренировки в начале декабря минувшего года, однако больше выступать за «Интер», с которым имел долгосрочный контракт, не имел права из-за ограничений, имеющихся в регламенте Серии А на участие в соревновательном процессе футболистов с кардиостимуляторами. С учетом того, что сам датчанин хотел продолжать карьеру, ему пришлось пойти на добровольное расторжение договора с «Интером» и уже в статусе свободного агента подыскивать себе новое место работы.

Несмотря на слухи о вероятном возвращении Эриксена в Нидерланды, где его новым клубом в прессе частенько назывался «Аякс», Кристиан сумел договориться о втором шансе в английской Премьер-лиге, где он ранее великолепно проявлял себя в «Тоттенхэме». 31 января 2022 года полугодичный контракт с Эриксеном подписал «Брентфорд». При этом, стороны заблаговременно обговорили возможность пролонгации сделки еще на два года, если краткосрочное сотрудничество в концовке сезона-2021/22 покажется для них взаимовыгодным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Эриксен

В «Брентфорде» Эриксен получит возможность поработать с Томасом Франком – датским тренером, который прекрасно известен Кристиану, ведь на заре профессиональной карьеры молодой паренек играл под руководством этого специалиста в юношеских сборных своей страны. Очевидно, что этот фактор стал одним из важнейших при выборе клуба со стороны Эриксена. Более того, сам Франк в общении с журналистами заявил, что подписание Кристиана потенциально может стать лучшим в истории «Брентфорда».

«Потенциально это величайшее подписание «Брентфорда» за всю его историю… Хотя я разговаривал с одним болельщиком, который считает, что 70 лет назад в клубе выступал игрок, который был настолько же хорош! Но я думаю, что это лишь миф».

«Учитывая историю, которую пережил Эриксен, день его первого выхода на поле в футболке «Брентфорда» станет историческим. То, что произошло на Евро-2020 было безумием. Это чудо, правда, и фантастическая новость, что он снова может играть в футбол. Мы все видели, что Кристиан являлся одним из лучших полузащитников Премьер-лиги в течение нескольких лет. Также он был лидером сборной Дании. Я прекрасно помню тот день, когда с ним случилась эта неприятность. Мы вместе с сыном смотрели футбол на даче. Когда я увидел, что Эриксен упал на поле, то сразу понял, что дело может закончиться плохо, ведь все это выглядело крайне неестественно», - отметил Франк.

Несмотря на это, в «Брентфорде» решили пойти на риск, и заключить профессиональный контракт с Эриксеном. Сам Франк верит в способность Кристиана снова вернуться на высокий уровень, так как полузащитник прошел все необходимые тесты, и состояние его здоровья не вызывает у специалистов серьезных опасений.

«Конечно, начиная с декабря, я очень много разговаривал с ним. Он постоянно передавал нам данные о своей физической готовности, состоянии. У него хорошая подготовка, он много бегал и тренировался. Но общая готовность – это одно, а другое – способность соответствовать той интенсивности матча, которая нам нужна. Именно поэтому почти невозможно сказать, когда Кристиан будет доступен для игры».

«Признаюсь честно, я не особо задумывался над тем, стоит ли нам подписывать контракт с Эриксеном. В клубе все согласились, что это фантастический шанс улучшить команду. Конечно, мы понимали, что ему потребуется пройти все медицинские тесты и набрать форму. Мы говорим о вещах, где на кону жизнь. Но поскольку риск неприятностей для него сейчас невероятно мал, я думаю, что есть много случаев, когда футболистов подписывают с большими проблемами, чем у Эриксена», - заявил Франк.

Сам Эриксен успел заявить, что пребывает в прекрасном состоянии, и рассчитывает после обретения стабильной игровой практики снова попробовать выйти на свой прежний высочайший уровень футбола.

«У меня было много времени, чтобы усердно работать и сейчас я даже в лучшем состоянии, чем когда-либо был. Мне не хватает игровой практики, но не вижу причин, почему бы мне не вернуться на свой прежний уровень. Я смогу выйти на поле ровно тогда, когда тренер посчитает это нужным. Однако признаюсь, было бы здорово сыграть спустя столько времени после случившегося», - отметил Кристиан.

После подписания контракта с Эриксеном «Брентфорд» уже провел три поединка (в Кубке Англии с «Эвертоном» - 1:4, и в Премьер-лиге с «Манчестер Сити» - 0:2, и «Кристал Пэлас» - 0:0), однако пока датский полузащитник не попал в заявку ни на один из них. Пока неизвестно, когда Томас Франк решится заявить своего соотечественника на официальную игру, но как минимум на словах тренер верит, что Эриксен сможет остаться в «Брентфорде» и в дальнейшем.

«Думаю, два первые его матча будут очень важными. Однако после этого ажиотаж утихнет и все пойдет своим привычным чередом. Что касается того, может ли Кристиан остаться в «Брентфорде» и после шестимесячного контракта… Я не понимаю, почему бы и нет. Но важнее всего сейчас вывести его на привычный игровой ритм, после чего мы сможем увидеть игрока мирового уровня, защищающего цвета «Брентфорда» и помогающего нам подниматься в лиге. Что произойдет летом, я не знаю. Но если он будет счастлив, и мы будем счастливы, то я не понимаю, почему контракт не сможет быть пролонгирован», - заявил Франк.

Getty Images/Global Images Ukraine

Действительно, для «пчел» подписание игрока такого уровня – отличный промоушн, ведь само по себе имя новичка команды повышает к ней внимание нейтральных фанатов многократно. Да и Эриксен, несмотря на то, что уже девять месяцев не появлялся на поле, все еще с легкостью способен привлекать к себе внимание журналистов и болельщиков. В частности, на своей презентации датчанин вспомнил историю жуткого эпизода на Евро-2020: «Находясь в машине скорой помощи, я даже сказал медикам: «Забирайте мои бутсы, они все равно мне больше никогда не понадобятся». К счастью, Эриксен заблуждался, и сегодня, 14 февраля 2022-го, в день своего 30-летия, он все также остается частью большого футбола, как и до того злосчастного матча против Финляндии. А возможность вернуться к любимому занятию – это уже победа, причем, вероятно, одна из важнейших в жизни любого человека…

Алексей Сливченко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    LFC, 14.02.2022 12:25 (изменен)
    0
    New Zealander, 14.02.2022 12:04
    "Повернення данського генія"... Після прочитання цих слів чомусь одразу згадав Дуелунда.
    Тебя точно на электростуле не садят на смене и не бьют током если ты не вспомнишь Динамо и не восхвалишь мариупольского гранда? А жашковский криптомагнат летающий с Лондона в Ужгород за 15 минут
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    New Zealander, 14.02.2022 12:04
    -1
    "Повернення данського генія"... Після прочитання цих слів чомусь одразу згадав Дуелунда.
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