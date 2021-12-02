Снова тренируется. Эриксен вернулся на поле после сердечного приступа

Датский клуб «Оденсе», где Кристиан Эриксен начинал свою карьеру, сообщил о том, что полузащитник вернулся к тренировочной работе на базе команды.

Игрок получил разрешение тренироваться впервые после сердечного приступа и остановки сердца, которые случились во время Евро-2020.

Судя по всему, за «Интер» Эриксен выступать не сможет, потому что в Италии запрещено играть с дефибриллятором, который установили Кристиану после инцидента.

Пока нет информации, когда футболист сможет вернуться к полноценной работе. В «Интере» уже заявили, что готовы отпустить Эриксена свободным агентом.