Снова тренируется. Эриксен вернулся на поле после сердечного приступа

Датский клуб «Оденсе», где Кристиан Эриксен начинал свою карьеру, сообщил о том, что полузащитник вернулся к тренировочной работе на базе команды.
Игрок получил разрешение тренироваться впервые после сердечного приступа и остановки сердца, которые случились во время Евро-2020.
Судя по всему, за «Интер» Эриксен выступать не сможет, потому что в Италии запрещено играть с дефибриллятором, который установили Кристиану после инцидента.
Пока нет информации, когда футболист сможет вернуться к полноценной работе. В «Интере» уже заявили, что готовы отпустить Эриксена свободным агентом.
Источник — Sky Sports
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