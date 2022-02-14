МИД Италии предупредил. Де Дзерби может покинуть Шахтер

На Апеннинах боятся за судьбу соотечественников из-за потенциального вторжения армии РФ в Украину

  • 14.02.2022 22:54
  • 1060 просмотров
  • 4 комментария
МИД Италии предупредил. Де Дзерби может покинуть Шахтер
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Министерство иностранных дел Итальянской Республики в связи с высокой вероятностью вторжения российской армии на суверенную территорию Украины предложило своим согражданам как можно скорее покинуть украинские земли.

Одним из наиболее известных итальянцев в украинском футболе является наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби. Он, как и восемь его ассистентов, ныне находится в Турции на сборах с «горняками», однако их всех уже предупредили о потенциально небезопасном дальнейшем пребывании в Украине.

В Украину «Шахтер», как ожидается, должен вернуться 20 февраля, а 26 числа нынешнего месяца «горняков» ждет первый официальный поединок в текущем году – против «Металлиста 1925» в рамках 19-го тура УПЛ.

Пока неизвестно, как сложатся дальнейшие события, отмечает источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Очень многое будет зависеть от Украинской ассоциации футбола, которая в данной ситуации является ответственной за принятие ключевых решений.

Источник — Tuttomercatoweb

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук, 14.02.2022 23:02
    +5
    PFCLviv, 14.02.2022 22:58
    Пішли чутки, що легіонери Шахтаря відмовляються грати в Україні і хочуть розірвати контракти!
    В зв'язку з цим двіжом ШахтЬор знову хоче переїхати до Львова.
    А не пішли би вони на юх. Хай йдуть звільняти Донецьк, а то нічого не можуть, лише гудуть і бомжують.
    Ссылка
    PFCLviv, 14.02.2022 23:01
    +5
    Ахметов вже втік у безпечну Швейцарію!
    Ссылка
    PFCLviv, 14.02.2022 22:58
    +4
    Всьо, посипався Шахтьор.............................
    Ссылка
    PFCLviv, 14.02.2022 22:58
    +4
    Пішли чутки, що легіонери Шахтаря відмовляються грати в Україні і хочуть розірвати контракти!
    В зв'язку з цим двіжом ШахтЬор знову хоче переїхати до Львова.
    Ссылка
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