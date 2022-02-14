МИД Италии предупредил. Де Дзерби может покинуть Шахтер

Министерство иностранных дел Итальянской Республики в связи с высокой вероятностью вторжения российской армии на суверенную территорию Украины предложило своим согражданам как можно скорее покинуть украинские земли.

Одним из наиболее известных итальянцев в украинском футболе является наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби. Он, как и восемь его ассистентов, ныне находится в Турции на сборах с «горняками», однако их всех уже предупредили о потенциально небезопасном дальнейшем пребывании в Украине.

В Украину «Шахтер», как ожидается, должен вернуться 20 февраля, а 26 числа нынешнего месяца «горняков» ждет первый официальный поединок в текущем году – против «Металлиста 1925» в рамках 19-го тура УПЛ.

Пока неизвестно, как сложатся дальнейшие события, отмечает источник со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Очень многое будет зависеть от Украинской ассоциации футбола, которая в данной ситуации является ответственной за принятие ключевых решений.