Трансфер Коноплянки, триумф Полесья на Winter Cup, гол и удаление Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 11 февраля.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка продолжит карьеру в чемпионате Польши
Украинский хавбек перебрался в состав «Краковии»
2. Стала известна зарплата Коноплянки в Краковии
Украинский вингер будет зарабатывать в Польше 15–20 тысяч долларов в месяц
3. Полесье забило 2 гола Металлисту и выиграло турнир Winter Cup 2022
11 февраля в Турции состоялся решающий поединок предсезонного турнира
4. Джима обнадеживает, Нисканен удивляет. Как прошел 7-й день ОИ
Обозреватель Sport.ua – о седьмом дне Игр в Пекине
5. Германию преследует Норвегия. Медальный зачет после 7-го дня Олимпиады
На Олимпийских играх 2022 в Пекине разыграно 52 комплекта наград
6. Забил гол и получил красную карточку. Ярмоленко сыграл за Вест Хэм U-23
Не слишком удачное выступление украинца
7. «Нет войне в Украине». Гераскевич провел молчаливый протест на Олимпиаде
Украинский скелетонист показал на камеру обращение, которое адресованное зрителям
8. Олимпиада-2022. Джима заняла 8 место в спринте
Олимпийской чемпионкой стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд
9. Олимпиада-2022. Кто квалифицируется в женский масс-старт?
Денис Шаховец анализирует шансы украинских биатлонисток выступить в заключительной дисциплине
10. Допинг был. Есть подробности дела российской фигуристки Валиевой
У ОКР снова большие проблемы
Источник — Sport.ua
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