Трансфер Коноплянки, триумф Полесья на Winter Cup, гол и удаление Ярмоленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 11 февраля.

1. ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка продолжит карьеру в чемпионате Польши

Украинский хавбек перебрался в состав «Краковии»

2. Стала известна зарплата Коноплянки в Краковии

Украинский вингер будет зарабатывать в Польше 15–20 тысяч долларов в месяц

3. Полесье забило 2 гола Металлисту и выиграло турнир Winter Cup 2022

11 февраля в Турции состоялся решающий поединок предсезонного турнира

4. Джима обнадеживает, Нисканен удивляет. Как прошел 7-й день ОИ

Обозреватель Sport.ua – о седьмом дне Игр в Пекине

5. Германию преследует Норвегия. Медальный зачет после 7-го дня Олимпиады

На Олимпийских играх 2022 в Пекине разыграно 52 комплекта наград

6. Забил гол и получил красную карточку. Ярмоленко сыграл за Вест Хэм U-23

Не слишком удачное выступление украинца

7. «Нет войне в Украине». Гераскевич провел молчаливый протест на Олимпиаде

Украинский скелетонист показал на камеру обращение, которое адресованное зрителям

8. Олимпиада-2022. Джима заняла 8 место в спринте

Олимпийской чемпионкой стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд

9. Олимпиада-2022. Кто квалифицируется в женский масс-старт?

Денис Шаховец анализирует шансы украинских биатлонисток выступить в заключительной дисциплине

10. Допинг был. Есть подробности дела российской фигуристки Валиевой

У ОКР снова большие проблемы