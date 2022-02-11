Стала известна зарплата Коноплянки в Краковии

Стала известна зарплата новичка «Краковии» Евгения Коноплянки в польском клубе.

Украинский вингер будет зарабатывать в новом клубе 15–20 тысяч долларов в месяц, сообщает vZbirna. Соответственно, годовой оклад Евгений составит от 180 до 240 тысяч долларов в год.

Напомним, Коноплянка перешел 11 февраля из «Шахтера» в «Краковию» в качестве свободного агента, подписав контракт на полгода с возможностью продления еще на год.