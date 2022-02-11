Стала известна зарплата Коноплянки в Краковии

Украинский вингер будет зарабатывать в Польше 15–20 тысяч долларов в месяц

  • 11.02.2022 23:47
  • 1827 просмотров
  • 3 комментария
Стала известна зарплата Коноплянки в Краковии
© ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Стала известна зарплата новичка «Краковии» Евгения Коноплянки в польском клубе.

Украинский вингер будет зарабатывать в новом клубе 15–20 тысяч долларов в месяц, сообщает vZbirna. Соответственно, годовой оклад Евгений составит от 180 до 240 тысяч долларов в год.

Напомним, Коноплянка перешел 11 февраля из «Шахтера» в «Краковию» в качестве свободного агента, подписав контракт на полгода с возможностью продления еще на год.

Источник — vZbirna

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ёкарный Бабай, 12.02.2022 00:32
    0
    Это значит согласился на понижение в 10+ раз. Жест хороший, правильный, удачи.
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    online
    aleks19826, 12.02.2022 00:15
    0
    Селезгьов сейчас думает на хер мне тот рекорд лучше б в Польше феерил
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    Serhii P., 12.02.2022 00:00
    0
    От дурак ж. Ще півроку пошаритися, забрав би 750 тис. зарплати. А то доведеться напрягатися за набагвто менші гроші ))
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